Na povrch vyplávalo po rokoch šokujúce odhalenie: Princ William porušil kráľovskú tradíciu

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Tento krok zároveň odráža širšiu snahu o modernizáciu kráľovskej rodiny.

Princ William a princezná Kate už roky pôsobia ako symbol modernej monarchie – pokojní, vyrovnaní, no zároveň odhodlaní robiť veci po svojom. Aj keď sú súčasťou inštitúcie, ktorá stojí na stáročných tradíciách, čoraz častejšie ukazujú, že nie všetko musí zostať také, ako bolo kedysi.

Nie je to o veľkých gestách či okázalých rozhodnutiach. Skôr o drobných, no významných krokoch, ktoré menia spôsob, akým ľudia vnímajú kráľovskú rodinu. V čase, keď sa očakáva kontinuita, prichádzajú s prirodzenou snahou o zmenu – menej formálnosti, viac autenticity. Aj preto najstarší syn kráľa Karola spravil krok, ktorý nikto nečakal, a ktorý vyplával na povrch až po vyše troch rokoch, ako píše Daily Mirror.

Odmietol pompézne tradície

Prístup princa Williama k tradičnému ceremoniálu spojenému s titulom princa z Walesu mnohých zrejme šokuje. Zatiaľ čo v minulosti išlo o veľkolepé podujatie s historickým významom, dnes sa naň pozerá inak. Nie ako na nevyhnutnú súčasť kráľovskej identity, ale skôr ako na relikt minulosti, ktorý už nemusí odrážať hodnoty súčasnej generácie.

Najstarší syn kráľa Karola sa stal princom z Walesu 9. septembra 2022, deň po tom, čo jeho otec nastúpil na trón. Namiesto masívneho ceremoniálu a bohoslužby na oslavu jeho nového titulu princ William údajne tieto plány odmietol a zvolil si nenápadnejší spôsob, ako si túto udalosť pripomenúť, tvrdí kráľovský autor.

Foto: Profimedia

Princ William a princezná Kate sa rozhodli pre tichý výlet do Anglesey a Swansea, čo bol výrazný odklon od toho, čo sa kráľ Karol rozhodol urobiť v roku 1969. Podľa denníka Daily Mail kráľovský autor Robert Hardman tvrdí, že princ William odmietol usporiadať investitúrny ceremoniál a cirkevnú bohoslužbu na oslavu svojho nového titulu.

Hardman vo svojej knihe s názvom Alžbeta II.: v súkromí a na verejnosti – príbeh zo zákulisia napísal: „Keď sa William stal princom z Walesu, nielenže odmietol investitúru, ako to bolo v prípade jeho otca v roku 1969, ale dokonca aj cirkevnú bohoslužbu.“

Ceremoniál, ktorý kedysi sledoval celý svet

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
