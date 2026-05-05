Už o pár dní nakúpite v dvoch nových obchodných centrách. Slovákov lákajú na známe značky

Martin Cucík
Obyvatelia ďalších dvoch miest sa môžu tešiť. Do Podpoľania aj na východ Slovenska mieri nový retailový park, svoje brány otvorí už o pár dní.

Developer OPC Real Estate pokračuje v expanzii po celom Slovensku a už onedlho otvorí v Detve a v Stropkove svoje nové retailové parky. Sieť OC Point sa tým pomaly priblíži k méte desiatich parkov na našom území.

Po odkladoch sa otvoria hneď dve nové obchodné centrá, obyvateľov čakajú tradičné lacné značky, ako aj potraviny či drogéria. Web developera síce uvádza termín otvorenia marec 2026, v minulosti bol však potvrdený dátum 30. apríla. Teraz nám developer potvrdil oficiálny dátum otvorenia, spolu s otvorením aj ďalšej prevádzky.

Už tento týždeň s obľúbenými obchodmi

V Detve je otvorenie naplánované na štvrtok 7. mája, v rovnaký deň sa otvorí aj obchodné centrum v Stropkove,“ vyjadril sa pre interez Miroslav Tavel zo spoločnosti OPC Real Estate. Spoločnosť teda otvorí hneď dve svoje nové centrá.

Rovnako prezradil aj mená nájomcov, ide o tradičné značky. „V Detve to bude Action, Teddi, Sinsay a CCC. V Stropkove sa bude nachádzať potravinový reťazec Billa, sieť drogérií Teta Drogérie, a rovnako CCC a Sinsay. Doplnia ich reťazce Pepco a TEDi,“ uviedol Tavel.

Doplní už zabehnuté prevádzky

Detva nie je osamoteným projektom. Sieť OC Point má momentálne na Slovensku osem parkov. Nachádzajú sa v Tornali, Skalici, vo Veľkých Kapušanoch, v Sládkovičove, Liptovskom Mikuláši, Hnúšti, Poltári a Žiari nad Hronom.

Vizualizácia OC Point v Detve. Zdroj: OC Point

Medzi ďalšie projekty, ktoré sa aktuálne pripravujú alebo realizujú, patria retail parky v Kolárove a druhá etapa projektu v Skalici. Ich dokončenie je naplánované na záver roka, pričom spoločnosť sa chce aj naďalej sústrediť predovšetkým na menšie mestá a regionálne lokality.

Pre portál interez to potvrdili aj samotní zástupcovia OPC Real Estate. „V Stropkove je otvorenie plánované už 1. apríla 2026, následne v Detve 30. apríla 2026 a v novembri 2026 sa pridajú Skalica II a Kolárovo,“ vyjadril sa pre interez v minulosti Miroslav Tavel. Rovnako ako v Detve, aj v Stropkove sa však termín posunul.

Konkurencia už v Detve existuje

Zaujímavosťou je, že v Detve už pôsobí podobný retailový park. V meste na Štúrovej ulici funguje Lipa Park, kde zákazníci nájdu hneď osem prevádzok. Konkrétne KiK, Super Zoo, Pepco, Planeo Elektro, Sportisimo, 1day, Deichmann aj dm drogériu. Park leží priamo pri ceste č. 16 neďaleko výjazdu z rýchlostnej cesty R2, päť minút chôdze od autobusovej stanice a tesne vedľa Tesca. OC Point teda prichádza do mesta, kde podobný koncept už funguje a má svojich zákazníkov.

V retailových centrách OC Point sa objavujú známe obchodné reťazce ako Action, Pepco, Super Zoo, Planeo Elektro či potravinový reťazec Billa. Projekt stavia na modeli menších nákupných parkov v regiónoch, podobne ako sieť OC Klokan od developera KLM real estate.

