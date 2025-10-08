Ďalšie zistenia SaS: Gašpar mal po nehode volať krajskému policajnému šéfovi, ten hneď prišiel v civile

Nina Malovcová
TASR
Gašpar bol účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar telefonoval po svojej dopravnej nehode koncom augusta riaditeľovi Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre Branislavovi Hajnovičovi. Ten na miesto nehody prišiel v civile. Na tlačovej konferencii to v stredu vyhlásili zástupcovia opozičnej strany SaS.

„Pán Hajnovič, ako krajský riaditeľ Policajného zboru, sa objavil na mieste činu v civilnom oblečení. Následne nešiel za policajtmi, ale išiel za Pavlom Gašparom. Je viac ako podozrivé, ak sa na mieste dopravnej nehody, ktorú majú riešiť štandardne dopravní policajti, zjaví krajský šéf polície, obzvlášť ak sa táto nehoda týka verejne činnej osoby, politicky angažovanej osoby, a takou Pavol Gašpar je,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS).

Hajnovič získal funkciu

Ako dodala, Hajnovič dostal prvú policajnú funkciu v roku 2015, keď bol policajným prezidentom otec Pavla Gašpara, dnes koaličný poslanec NR SR, Tibor Gašpar (Smer-SD). „Potom z polície na vlastnú žiadosť po voľbách v roku 2020 odišiel,“ podotkla Bajo Holečková.

Hajnovič sa podľa nej do zboru vrátil v januári tohto roku a získal funkciu nitrianskeho krajského šéfa. „Koľko miest dopravných nehôd navštívil, odkedy sa stal riaditeľom polície? Bežne chodí k dopravným nehodám? Čo robil na tomto mieste? Aký má pán Hajnovič vzťah s Pavlom Gašparom a Tiborom Gašparom? Na tieto otázky by som sa nemala pýtať ja, ale policajná prezidentka a mala by určite vyvodiť aj nejakú zodpovednosť. Lebo nie je normálne, aby krajský riaditeľ polície bol pri vyšetrovaní dopravnej nehody vysoko exponovanej osoby verejného činiteľa,“ myslí si poslankyňa.

Nehoda v Nitre mala len ľahké následky

Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) dodala, že Gašpar by nemal byť šéfom SIS. Pripomenula, že službu začal viesť „obchádzaním právomoci prezidentky Čaputovej“. Ako dodala, spojené sú s ním i viaceré podozrenia. „To vlastne vyvoláva pochybnosti o tom, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby je osoba, ktorá je vydierateľná, lebo sú tu nejasnosti,“ myslí si.

Gašpar bol účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.

