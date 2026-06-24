Ivan Korčok mal dopravnú nehodu: Okolnosti vyšetruje polícia, vodička má zranenú ruku

Ivan Korčok

Foto: Facebook/Ivan Korčok

Lucia Mužlová
Aktuálne.

Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska mal dopravnú nehodu. Ako sám popísal na sociálnych sieťach, bol účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej si žena, vodička druhého auta, zranila ruku. Maloleté dieťa, ktoré bolo v tom čase s ňou vo vozidle, je v poriadku.

Ako Korčok píše na sociálnej sieti, dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna a celú vec prešetruje polícia. “Celá situácia ma úprimne mrzí. Všetkým zúčastneným sa ospravedlňujem za komplikácie a želám skoré zotavenie sa. Prosím, jazdite opatrne a dávajte si na seba pozor,” uzavrel Korčok.

Prednedávnom mal nehodu aj poslanec Pročko

Len prednedávnom sme vás v našom článku informovali, že nehodu na motorke mal aj poslanec Jozef Pročko. Opozičný politik z Hnutia Slovensko opísal na sociálnej sieti incident, pri ktorom mu počas jazdy spôsobila problémy kovová tyč padajúca z auta pred ním. Nehoda sa, našťastie, obišla bez zranení.

Pročko vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Facebook, vysvetlil, že na motorke išiel zo stretnutia v jednom z bratislavských nákupných centier. Situácia sa odohrala počas presunu z Petržalky smerom do Rače.

Jozef Pročko
Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Kovová tyč mu prerazila pneumatiku

„Po stretnutí som privádzačom z Petržalky išiel smerom do Rače na most ponad Dunaj, keď tu predo mnou z idúceho auta padla na zem táto tyčka,“ povedal vo videu, v ktorom ukázal kovový predmet. Tyč následne zachytil kolesom motorky.

„Koleso ju zdvihlo, odlomilo mi dekel a dostal som defekt,“ opísal poslanec. Podľa jeho slov išiel v tom čase nízkou rýchlosťou, približne 10 až 15 km/h. Aj preto sa incident neskončil vážnejšie a poškodená zostala iba motorka.

V príspevku sa aj poďakoval všetkým ľuďom, ktorí pri ňom zastavili, keď videli, že došlo k nejakému problému na ceste. Podľa Pročka mu pomoc ponúklo viacero vodičov. „Včera tak urobili cca 6 šoféri. Zastavili, dali blikačky a cez okno sa spýtali, či potrebujem pomoc. Aj im zo srdca ďakujem,“ uviedol. Na záver odkázal motorkárom aj vodičom, aby sa z každej cesty bezpečne vrátili domov.

Chodca zrazilo auto, nešiel po priechode

Na Švermovej ulici v Banskej Bystrici došlo v utorok popoludní k zrážke auta s chodcom. Ten utrpel vážne zranenia a bol prevezený do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke 74-ročného chodca, ktorý prebiehal cez trojprúdovú cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov,“ priblížila polícia.

Podotkla, že vykonanou dychovou skúškou bola prítomnosť alkoholu u vodičky osobného vozidla vylúčená. U chodca bol nariadený odber krvi. „Presná príčina, ako aj všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala polícia.

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