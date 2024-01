Kedy je možné opustiť miesto nehody? Hrozia vám prísne tresty, existujú aj výnimky. Využiť ich môžete v tomto prípade

Nedávna nehoda Andreja Danka rozprúdila v spoločnosti veľké diskusie o tom, ako sa má účastník cestnej premávky správať pri dopravnej nehode a zároveň aj to, akým spôsobom sa postupovať určite nemá. Mnohí sa zhodujú, že predseda SNS rozhodne pochybil, nakoľko jeho incident by legislatívne mohol byť kvalifikovaný ako dopravná nehoda. Podľa portálu TopSpeed.sk však aj v takýchto prípadoch existujú výnimky.

Zákon určuje, kedy môžete miesto opustiť

Zákon ako dopravnú nehodu vymedzuje udalosť v cestnej premávke, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, prípadne uniknú nebezpečné veci. Za dopravnú nehodu sa tiež považuje škodová udalosť, ak je napríklad vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, prípadne sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia či nesplnil svoje povinnosti podľa § 66 ods. 6.

Tento paragraf hovorí o tom, že účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Každý účastník cestnej premávky má pri dopravných nehodách jasnú povinnosť – skutok ohlásiť a vyčkať, kým na miesto dorazí polícia. Okrem toho, ak je to v niektorých prípadoch nutné, musí poskytnúť raneným prvú pomoc, prípadne urobiť všetky potrebné opatrenia na záchranu ohrozeného majetku. Taktiež účastník musí urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody.

Čo sa týka samotného zotrvania na mieste nehody, legislatíva v podstate určuje aj výnimky. „Povinnosť účastníka dopravnej nehody je zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,“ znie citácia z konkrétneho zákona.

V princípe tak miesto nehody môže účastník nešťastnej udalosti opustiť v prípade, že je nútený pomoc privolať inak ako priamo na mieste, prípadne nemá iné možnosti, ako pomoc zabezpečiť. Tento úkon má totiž zo zákona prednosť pred zotrvaním na mieste nehody. Aj po privolaní pomoci sa však táto osoba musí bezodkladne vrátiť na miesto incidentu. Ďalšia výnimka sa tiež spája s ošetrovaním osôb, respektíve s obnovením cestnej premávky na danom mieste.

„Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby, alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy,“ upozorňuje legislatíva. Ak však predsa z miesta odídete, hrozí vám pokuta do 1 300 eur a zákaz šoférovania s odobratím vodičského preukazu v trvaní do 5 rokov.