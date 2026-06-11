V Slovenskom raji dočasne uzavreli všetky rokliny: Chodníky sú zaplavené, turistiku si rozmyslite

Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu Prielomu Hornádu.
Ako uvádza, rokliny Slovenského raja sú od štvrtka po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. „Situáciu budeme priebežne monitorovať a oznámenie aktualizovať,“ informuje Správa NP.
Turistický chodník v kaňone Prielom Hornádu ostáva podľa Správy NP otvorený. Zároveň vďaka dostatočnému stavu hladiny vody v rieke Hornád je aktuálne možné splavovanie Prielomu Hornádu. Viac informácií o možnosti splavovania je zverejnených na webstránke Správy NP.
Búrky neustupujú, počasie bude premenlivé
Ak by sa zdalo, že po odchode búrok na východ sa situácia upokojí, opak je pravdou. Ako sme vás informovali v našom článku, od západu totiž nad Slovensko postupuje ďalší systém zrážok. Zatiaľ čo na mnohých miestach západného Slovenska má spočiatku najmä pršať, na rozhraní západného a stredného Slovenska sa môžu začať vytvárať nové búrkové jadrá.
Tie sa môžu postupne spojiť do rozsiahlejšieho systému. Meteorológovia zároveň sledujú mohutný búrkový systém typu bow echo nad západným Maďarskom. Práve tento typ búrok je známy tým, že dokáže na veľkom území priniesť veľmi silné nárazy vetra a spôsobovať rozsiahle škody.
Platia výstrahy
Na krajnom východe Slovenska hrozia vo štvrtok ráno búrky spojené s prudkým lejakom a nárazmi vetra. Výstrahu pred nimi s platnosťou do 9.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov.
Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 – 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút, nárazy vetra s rýchlosťou 65 – 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Meteorológovia varujú, že intenzívne zrážky môžu spôsobiť lokálne povodne, vietor i krúpy zasa škodu na majetku a vegetácii.
SHMÚ vyhlásil aj výstrahy pred povodňami, v priebehu štvrtkového predpoludnia platia v okresoch Tvrdošín a Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šariš na východnom Slovensku.
Správu aktualizujeme.
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