Smutná správa: Vráskavec Timmy je pravdepodobne mŕtvy. Jeho GPS vysielač sa odmlčal

TASR
Matej Mensatoris
Timmyho vysielač GPS sa odmlčal, zrejme je mŕtvy.

Samec vráskavca obrovského prezývaný Timmy pravdepodobne uhynul. Vyplýva to z informácií morských biológov z nemeckého Oceánografického múzea, pretože jeho vysielač GPS už dlhší čas nedodal žiadne informácie. Zariadenie funguje len v prípade, keď je veľryba pri hladine a nadychuje sa, v hlbokých vodách nefunguje, píše TASR podľa denníka Bild.

Nemal dostatok síl

Veľryba bola vo veľmi oslabenom stave. Opakovane uviazla na plytčine a k tomu všetky pokusy o jej záchranu, to ju vysililo. S najväčšou pravdepodobnosťou nemala dostatok síl, aby plávala v hlbokej vode a už nie je nažive,“ uviedlo podľa denníka Bild múzeum vo svojom vyhlásení.

 

GPS vysielač, ktorý bol pripojený na Timmyho telo, vysielal dáta, ktoré nie sú verejne dostupné. Prístup k nim majú iba členovia iniciatívy, ktorá sa zasadila za jeho záchranu, a ministerstvo životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko.

Súkromná iniciatíva tvrdila, že vysielač má poskytovať informácie o životných funkciách zvieraťa. Nič také ale podľa morských expertov nie je možné a GPS vysielač má poskytovať iba lokalizačné dáta.

Loď „Fortuna B“ so špeciálnym zariadením na prepravu Timmyho má od nedele večer deaktivovaný sledovací systém a jej miesto pobytu nie je známe. Jej kapitán dal v sobotu ráno príkaz vypustiť Timmyho na voľnom mori.

Približne štyri- až šesťročný samec vráskavca obrovského bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori začiatkom marca. Počas približne 60 dní sa väčšinu času zdržiaval v plytkých vodách. Odborníci boli ohľadom šancí Timmyho na prežitie skeptickí.

