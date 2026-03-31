Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

Vráťme sa späť do obdobia druhej svetovej vojny, do najväčšieho nacistického koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz) v okupovanom Poľsku. Pôsobilo tu viacero lekárov, ktorí sa „preslávili“ neuveriteľnými zverstvami páchanými na ľuďoch pod taktovkou ideológie a presvedčení, ktoré hlásal nacistický režim. Jedným z nich bol aj doktor Horst Schumann, ktorého meno môže byť dnes pre mnohých neznámou.
Najznámejším lekárom, ktorý sa v Osvienčime zaslúžil o nehumánne zverstvá, bol Josef Mengele prezývaný Anjel smrti. „Navštevoval nás ako ´dobrý strýko´ a nosil nám čokoládu. Po experimentoch sme dostávali darčeky,“ opísal Josefa Mangeleho Moshe Ofer, ktorý bol v čase deportácie do tábora ešte len dieťaťom. Mengeleho experimenty prežil, no jeho brat Tibi také šťastie nemal a zomrel Moshemu priamo v náručí. Väčšina jeho obetí boli práve deti.
Ďalším lekárom pôsobiacim v tomto tábore bol gynekológ Carl Clauberg, ktorý sem prišiel páchať zverstvá na ženách. Pracoval na hľadaní metódy na nechirurgickú sterilizáciu čo najväčšej masy v čo najkratšom čase a za čo najnižšie náklady. A to bez ohľadu na metódy. Približne v rovnakom období začal so svojimi experimentmi sterilizácie aj Horst Schumann. Neexistujú záznamy o tom, že by spolupracovali, namiesto toho každý z nich vykonával pokusy po svojom.
S eutanáziou paktoval už pred príchodom do Osvienčimu
Horst Schumann sa podľa verejne dostupných údajov narodil 1. mája 1906 v Nemecku ako syn lekára, spomína Jewish Virtual Library. V roku 1930 sa stal členom Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP), ktorá dostala prívlastok nacistická a onedlho nato vstúpil aj do polovojenskej organizácie Sturm Abeilung (SA). Popritom pracoval ako lekár vo svojom rodnom meste Halle a po vypuknutí druhej svetovej vojny bol prizvaný k letectvu a pridal sa k programu nedobrovoľnej eutanázie.
Najprv sa zo Schumanna stal vedúci centra eutanázie vo vyhladzovacom zariadení Grafeneck, v ktorom boli ľudia zabíjaní výfukovými plynmi. Neskôr sa stal členom špeciálnej komisie, ktorá mala moc vyberať spomedzi chorých či zotročených väzňov tých, ktorí poputujú do plynovej komory, uvádza oficiálna stránka pamätníka Auschwitz‑Birkenau.
Ovládal prístroje s röntgenovým žiarením, ktoré dávkoval na vaječníky a semenníky
