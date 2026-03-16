Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Druhá svetová vojna
Vykonával vedu v službách ideológie a malo to hrozivé následky.

Pri transportoch ľudí do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brezinka) stál na rampe a gestom ruky rozhodoval o ich osude. Keď ukázal na jednu stranu, čakala ich nútená práca v hrozivých podmienkach, druhá automaticky znamenala smrť. Reč je o mužovi menom Josef Mengele, ktorý dostal prezývku Anjel smrti. Veril, že ľudské rasy sa geneticky líšia, pričom árijskú rasu, ktorej slúžil, považoval za nadradenú. Na základe tejto ideológie získal od nacistického režimu moc zaobchádzať s ostatnými ľuďmi, akoby neboli plnohodnotnými bytosťami. 

„Navštevoval nás ako ´dobrý strýko´ a nosil nám čokoládu. Po experimentoch sme dostávali darčeky,“ opísal Josefa Mangeleho Moshe Ofer, ktorý bol v čase deportácie do tábora ešte len dieťaťom. Mengeleho experimenty prežil, no jeho brat Tibi také šťastie nemal a zomrel Moshemu priamo v náručí – opisuje jeden z mnohých trpkých príbehov z tohto obdobia encyklopédia Múzea holokaustu v Spojených štátoch. Väčšina obetí, na ktorých Mengele páchal svoje zverstvá, boli práve deti.

Dospelí, ktorí sa dostali na toto pekelné miesto, si dobre uvedomovali, že nejde o žiadneho „dobrého strýka“. Gisella Perl tu bola väzenkyňou, no zároveň pracovala v Birkenau pod dohľadom nacistov ako gynekologička. Opísala, že keď sa Mengele objavil v ženskej ošetrovni, zavládla hrôza. „Jeho návštev sme sa báli viac, než čohokoľvek iného, pretože sme nikdy nevedeli, či nám ešte bude dovolené žiť ďalej.“ Dodala, že s nimi mohol robiť čokoľvek si len zmyslel.

Pred táborom

Josef Mengele sa narodil 16. marca 1911 do bohatej rodiny v Bavorsku, približuje databáza EBSCO. Jeho otec Karl bol výrobcom poľnohospodárskych strojov a darilo sa mu. Josef sa dal na štúdium medicíny a v roku 1936 zložil lekárske skúšky. Niekoľko mesiacov nato sa stal asistentom riaditeľa Dr. Otmarа von Verschuerа na Inštitúte pre dedičnú biológiu a rasovú hygienu vo Frankfurte v Nemecku. Otmar von Verschuer bol známym genetikom zaoberajúcim sa výskumom dvojčiat. A Mengele sa vybral podobnou cestou.

Už počas štúdia ho zaujala rasová biológia – pseudoveda, ktorá podporovala myšlienky o nadradenosti niektorých etnických skupín. Neskôr sa pripojil k nacistickej strane a ochranným oddielom (Schutzstaffel alebo SS). Počas druhej svetovej vojny sa dostal do tábora Auschwitz-Birkenau a zaslúžil sa o činy, z ktorých ešte aj dnes naskakuje husia koža.

Foto: Profimedia

Stal sa Anjelom smrti

