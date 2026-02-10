Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Na snímka Carl Clauberg, foto: See page for author, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Možno ste o ňom nikdy nepočuli.

Josefa Mengeleho, diabolského lekára z koncentračného tábora, určite nikomu netreba predstavovať. Hovorilo sa mu Anjel smrti a stál sa zverstvami, z ktorých aj dnes nabiehajú zimomriavky. Nemecký nacistický lekár v období druhej svetovej vojny vykonával neľudské a sadistické experimenty na väzňoch a na svedomí má tisícky životov. Nebol však jediný, aj keď je nepochybne najznámejší. V koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brezinka) pôsobil aj gynekológ Carl Clauberg, ktorý sem prišiel páchať zverstvá na ženách a pre mnohých ľudí je neznámou postavou z histórie, o ktorej činoch veľa netušia. Keďže minulosť sa až príliš často opakuje, nemali by sme na neho zabúdať. 

Za čias nacistického režimu Adolfa Hitlera sa odohrávalo mnoho zvráteností, ktoré sa vymykajú chápaniu zdravej ľudskej mysle. Árijská rasa bola vnímaná ako nadradená a rasová hygiena sa mala postarať o tie ostatné. Jedným zo spôsobov, ako k nej dochádzalo, bola sterilizácia ľudí.

Prišiel s nehumánnym nápadom

Medzi šialenými nápadmi, ktoré sa v tomto období objavili, bolo hľadanie metódy na nechirurgickú sterilizáciu čo najväčšej masy v čo najkratšom čase, vysvetľuje Múzeum Auschwitz-Birkenau na svojom webe.

Tejto misie sa podujal gynekológ menom Carl Clauberg, ktorý bol svojho času považovaný za autoritu v liečbe neplodnosti. Clauberg sa narodil 28. septembra 1898 v nemeckom Wuppertale. Počas prvej svetovej vojny bol pešiakom a po nej sa dal na štúdium medicíny, uvádza Jewish Virtual Library. Vypracoval sa na vedúceho lekára na univerzitnej gynekologickej klinike a stal sa profesorom gynekológie. Kým mnohí lekári vnímajú pomoc ľuďom za svoje životné poslanie a mali by sme ich za to oslavovať, Claubergove činy sú odsúdeniahodné.

Na snímka Carl Clauberg, foto: See page for author, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý bol zároveň najväčším nacistickým koncentračným táborom, sa dostal v roku 1942 po tom, ako poprosil Heinricha Himmlera, či by mohol vyskúšať svoj experiment so sterilizáciou žien. Najprv začal pôsobiť v kasárňach číslo 30 v nemocničnom tábore ženského komplexu, no netrvalo dlho a dostal takú dôveru, že mu bol k dispozícii blok číslo 10 v hlavnom tábore.

Jeho metóda sterilizácie bola krutá a pre ženy mimoriadne bolestivá

