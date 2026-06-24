Muž postrelil ženu do chrbta, podarilo sa jej ujsť: Policajti strelca našli mŕtveho

Lucia Mužlová
TASR
Ostravu dnes ohromila streľba po hádke muža a ženy.

Česká polícia v stredu zasahovala v ostravskej štvrti Zábřeh, kde v jednom z bytov na sídlisku muž strelnou zbraňou vážne poranil ženu. Žena je v nemocnici a muža našli kriminalisti v byte mŕtveho. Polícia po skončení zásahu uviedla, že išlo o manželov, informuje spravodajkyňa TASR.

Riaditeľ polície Moravskosliezskeho kraja Tomáš Kužel spresnil, že polícia dostala po 9.00 h oznámenie o konflikte medzi manželmi s tým, že podľa svedka stihla zranená žena vybehnúť z domu. Privolané jednotky ju ošetrili a odviezli do nemocnice.

„Od svedka sme sa dozvedeli, z ktorého bytu žena údajne vybehla, lustráciou sme zistili, komu byt patrí a kto by sa tam mal nachádzať. Nemali sme informáciu, že muž je držiteľom legálnej strelnej zbrane. Skúšali sme vyjednávať a muža kontaktovať, lokalizovali sme jeho mobilný telefón a potvrdilo sa nám, že by mal byť v inkriminovanom byte. Po vstupe zásahovej jednotky do bytu sme muža našli mŕtveho s prestrelenou hlavou,“ opísal zásah Kužel.

Dodal, že všetky okolnosti budú predmetom vyšetrovania vrátane toho, ako muž zomrel. Potvrdil, že mal násilnú trestnú minulosť. Zaregistrovanú mal len plynovú zbraň, na ktorú nie je potrebný zbrojný preukaz.

Riaditeľ záchranárov Moravskosliezskeho kraja David Holeš dodal, že na mieste zasahovalo päť výjazdových skupín. Zranená žena bola podľa jeho slov postrelená do oblasti chrbta a je v starostlivosti lekárov urgentného príjmu vo Fakultnej nemocnici v Ostrave. Jej zranenia sú vážne, ale v bezprostrednom ohrození života podľa jeho slov nie je.

Chytili aj muža so zbraňou, fotil sa s Babišom

Českí kriminalisti začali stíhať muža, ktorý mal v utorok so strelnou zbraňou údajne namierené k učilišťu v Čelákoviciach neďaleko Prahy. Obvinili ho z nebezpečného vyhrážania sa a v prípade preukázania viny mu hrozí až trojročný trest väzenia. V stredu to uviedla hovorkyňa polície Stredočeského kraja Barbora Schneeweissová. Denník Blesk upozornil na to, že muž cez víkend prišiel na akciu vlády, kde sa fotil s premiérom Andrejom Babišom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Nymburskí kriminalisti začali trestné stíhanie 55-ročného muža a obvinili ho z trestného činu nebezpečné vyhrážanie sa. Dôvody mužovho konania kriminalisti naďalej vyšetrujú,“ napísala hovorkyňa na webe polície. Dodala, že obvinený bol umiestnený do zdravotníckeho zariadenia.

Andrej Babiš
Foto: TASR/AP

Podľa hovorkyne dostala polícia informáciu o ozbrojenom mužovi v údajne zlom psychickom stave v utorok ráno od jemu blízkej osoby, ktorá zavolala na linku 158. Podľa oznamovateľa mal namierené k učilišťu, kam vyrazila aj zásahová jednotka. Polícia školu aj jej okolie prehľadala a následne uzavrela. Medzitým iní policajti pátrali po mužovi na území Čelákovíc.

Neskôr na základe zistených informácií pátranie rozšírili na širšie okolie vrátane Královohradeckého kraja a Prahy, kde muža pred 14.00 h zadržali v štvrti Strašnice. Údajne smeroval k ministerstvu vnútra a školstva, preto v ich okolí z preventívnych dôvodov rozšírili bezpečnostné opatrenia.

Polícia po zadržaní muža vykonala aj prehliadky bytových a nebytových priestorov. „Pri tomto úkone policajti našli v jednom z odstavených vozidiel zadržaného muža, ktorý je legálnym držiteľom zbrojného oprávnenia, niekoľko zbraní. Išlo o dve dlhé zbrane (plynovú brokovnicu a vzduchovku) a tri nože. Na získanie týchto zbraní nie je potrebný zbrojný preukaz. Zbrane sme zaistili a budú podrobené balistickej expertíze,“ uviedla Schneeweissová.

Babiš reagoval na incident

Denník Blesk zverejnil fotografie z víkendovej akcie v areáli českého úradu vlády, kde sa muž fotil s premiérom Babišom a tiež ministrom práce a sociálnych vecí Alešom Juchelkom. Babiš to v stredajšom rozhovore pre tento denník potvrdil. „Na toho muža sa pamätám, pretože sa tam okolo mňa relatívne dosť dlho motal,“ povedal.

Podotkol, že na takýchto akciách vždy býva ochranka úradu vlády a bezpečnostný rám, cez ktorý musia všetci návštevníci prejsť. „Ale je pravda, že sa tieto veci množia, že ľudia sú nejakí čudní. Usilujú sa o nejaký fyzický kontakt. Samozrejme, je to len dôsledok toho, čo sa deje na sociálnych sieťach, čo sa deje v médiách, ktoré často informujú aj o mne nepravdivo,“ dodal Babiš s tým, že to v spoločnosti vyvoláva nepriateľské reakcie.

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