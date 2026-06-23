V Česku pátrajú po mužovi so zbraňou: Mal byť v zlom psychickom stave, pohyboval sa pri škole

Lucia Mužlová
TASR
Pátrajú po mužovi so zbraňou.

Policajti momentálne pátrajú po mužovi, ktorý sa mal pri škole pohybovať so zbraňou. Podľa medializovaných informácií má byť v zlom psychickom stave. Pátranie je rozšírené aj mimo hlavné mesto.

V českom meste Čelákovice severovýchodne od Prahy sa v utorok ráno muž v zlom psychickom stave so strelnou zbraňou pohyboval v blízkosti miestneho učilišťa. Polícia po ňom vyhlásila pátranie, píše TASR na základe správy serveru Novinky.cz.

Muž bol údajne v modrom automobile značky Škoda Fabia. Pátranie po ňom prebieha vo viacerých mestách v okolí vrátane Prahy, kde polícia posilnila ostrahu niektorých ministerstiev. „Aktuálne sme okrem iného aj pri budove Ministerstva vnútra a Ministerstva školstva ČR,“ doplnila. Muž sa pohyboval aj v meste Brandýs nad Labem.

Zverejnili jeho údaje

„Muž, ktorý sa má pohybovať so strelnou zbraňou, sa podľa polície volá Petr Šimon, narodený 16. 3. 1971. Ak hľadaného alebo jeho vozidlo uvidíte, volajte linku 158,“ spresnila polícia.

V Čelákoviciach jazdí väčší počet policajných aút, najviac ich je v okolí strednej odbornej školy na okraji mesta. Jej budova je prázdna, bez žiakov. Na mieste je aj zásahová jednotka. Podľa informácií serveru Novinky.cz je hľadaný muž pravdepodobne učiteľ.

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