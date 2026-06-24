Letné 3-mesačné prázdniny poslancov sa začali: S platom 7 000 eur mesačne ich na jeseň čaká legislatívne peklo

Poslanci NR SR za SMER-SD Rober Fico a Ladislav Kamenický

Foto: Foto: SITA/Branislav Bibel

Lucia Mužlová
SITA
Počas letných prázdnin možno stretnete aj poslancov "v teréne".

Poslancom sa začali letné prázdniny. Tie však nebudú trvať dva, ale rovno tri mesiace. Samozrejme, neznamená to, že nebudú robiť vôbec nič, no najbližšia schôdza v parlamente sa uskutoční až na konci septembra. Dovtedy môžu pripravovať body na schôdzu, zákony, novely a tiež aj, kampaňovať. Voľby sa blížia, na jeseň nás čakajú tie do samospráv, o rok aj parlamentné.

Na poslednej mimoriadnej schôdzi poslanci Národnej rady (NR) SR vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Ústavný súd totiž prišiel s výkladom a povedal, že vláda mala okamžite a „bez zbytočného odkladu“ požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska.

Parlamentné leto začína

Keďže išlo o jediný bod programu, hlasovaním ukončili mimoriadnu 60. schôdzu. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Raši a parlament
Foto: TASR – Dano Veselský / TASR – Jakub Kotian

Poslanci Národnej rady si užijú trojmesačné letné prázdniny. Do rokovacej sály sa vrátia až 15. septembra. Napriek tomu, že ich čakajú tri mesiace bez riadneho rokovania pléna, na stole zostáva množstvo neprerokovaných tém. Pri ukončení 52. schôdze presunuli na september viac ako 100 bodov programu, ktoré nestihli prerokovať. Išlo najmä o opozičné návrhy zákonov, ale medzi odloženými bodmi sa ocitli aj viaceré koaličné návrhy.

Príkladom odsúvaných bodov programu je Správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti v SR za rok 2024. Parlament sa ňou mal zaoberať ešte minulý rok, no ani po viac než roku sa nedostala na rokovanie pléna. „Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ komentoval to generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti.

Koalícia opakovane odsúva aj návrhy na odvolanie viacerých ministrov. Opozícia kritizuje aj fakt, že koalícia často neotvára parlamentné výbory alebo ich program redukuje na minimum.

Bude aj na dovolenku

Slovenský parlament má 150 poslancov. Základný plat poslanca predstavuje 4 115 eur mesačne. K nemu sa automaticky pripočítavajú paušálne náhrady. Poslanec z Bratislavského kraja dostáva ďalších 2 744 eur mesačne, poslanec z ostatných krajov 3 201 eur. Celkový mesačný príjem tak dosahuje približne 6 860 eur v prípade bratislavských poslancov a viac ako 7 300 eur pri poslancoch z ostatných regiónov Slovenska. Okrem toho, na odmenu asistentovi a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie má každý poslanec od 1. apríla 2025 vyčlenených ešte ďalších 4 115 eur.

Poslanci
Foto: TASR/Martin Baumann

Hoci poslanci argumentujú, že aj počas parlamentných prázdnin pracujú v regiónoch alebo pripravujú legislatívu, faktom zostáva, že leto 2026 bude najdlhšou parlamentnou prestávkou v tomto volebnom období. Oproti roku 2025 je dlhšia približne o týždeň a oproti roku 2024 o viac než dva týždne. V predchádzajúcom volebnom období 2020 – 2023 sa parlament schádzal na mimoriadnych schôdzach aj počas leta. Dôvodom bola vtedy pandémia COVID-19 a prijímanie pandemických opatrení, ale aj vládna kríza.

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