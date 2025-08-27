Musk môže búchať šampanské: Jeho raketa Starship neexplodovala a úspešne vzlietla, raz má byť kľúčom k osídleniu Marsu

Raketa väčšia než Socha slobody zvládla skúšku.

Z kozmodrómu v americkom štáte Texas v utorok večer miestneho času (v stredu 1.30 h SELČ) úspešne odštartovala megaraketa Starship spoločnosti SpaceX na svoj desiaty skúšobný let. Krátko po štarte sa oddelila od nosiča Super Heavy, ktorý následne dopadol do vôd Mexického zálivu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu stanice CNN.

Podľa plánov vesmírna loď Starship na konci letu dopadla do Indického oceánu. Najnovšia misia predstavuje významný míľnik – po prvý raz počas nej SpaceX vypustila osem makiet satelitov Starlink, uvádza agentúra TASS.

Najväčší raketový systém histórie

Desiaty skúšobný let najväčšieho raketového systému v histórii kozmonautiky bol predtým odložený krátko pred štartom dvakrát – v nedeľu pre problémy s pozemnými systémami a v pondelok pre nepriaznivé počasie. Tento raketový systém je väčší ako Socha slobody v New Yorku.

Pozostáva z dvoch častí, ktoré sa po štarte oddelili: asi 70-metrového prvého stupňa Super Heavy a druhého stupňa nazvaného rovnako Starship, ktorý má zhruba 50 metrov a je tiež vesmírnou loďou. Obe časti sú vyvíjané tak, aby sa po návrate a Zem dali znova použiť. Americká vesmírna agentúra NASA chce pomocou Starship vyslať astronautov na Mesiac, zatiaľ čo cieľom SpaceX je dostať sa jedného dňa na Mars.

Skúšky s rôznymi výsledkami

Starship po prvý raz testovali v apríli 2023, keď raketa po niekoľkých minútach explodovala. Pri ďalších skúškach sa horný stupeň dostal do vesmíru a kontrolovane pristál v Indickom oceáne. Medzičasom však viaceré skúšobné lety výrazne zaostali za očakávaniami, dodala DPA.

