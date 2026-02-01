Elon Musk chce na obežnú dráhu vypustiť milión satelitov: Experti z toho majú obavy

Ilustračná foto: Official SpaceX Photos, CC0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Elon Musk
Nie všetci sú z Muskovho plánu nadšení.

Spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska požiadala o povolenie vypustiť na obežné dráhy Zeme milión satelitov s cieľom zabezpečiť pohon umelej inteligencie (AI). V žiadosti sa tvrdí, že „orbitálne dátové centrá“ sú nákladovo a energeticky najefektívnejším spôsobom, ako uspokojiť rastúci dopyt po výkone AI. Tradične sú takéto centrá veľkými skladmi s výkonnými počítačmi, ktoré spracovávajú a ukladajú dáta. Muskova firma SpaceX tvrdí, že pozemská kapacita dátových centier už nestačí na dopyt po používaní AI. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.

Vypustenie milióna satelitov SpaceX by drasticky zvýšilo ich počet na obežných dráhach. Už Muskovu sieť Starlink s takmer 10 000 satelitmi obviňujú z preťaženia obežných dráh Zeme, čo Musk popiera. Nová sieť by mohla pozostávať až z jedného milióna satelitov poháňaných solárnou energiou, uvádza sa v žiadosti, ktorú v piatok (30. 1.) dostala americká Federálna komisia pre komunikácie. Žiadosť nekonkretizuje časový harmonogram plánu.

Foto: SITA/AP

SpaceX hovorí o ekologickej alternatíve

„Satelity budú v skutočnosti tak ďaleko od seba, že bude ťažké vidieť z jedného na druhý. Vesmír je taký rozsiahly, že presahuje možnosti ľudského chápania,“ napísal Musk na svojej sociálnej sieti X. Podobne ako satelity siete Starlink, ktoré poskytujú vysokorýchlostný internet, by satelity orbitálnych dátových centier fungovali na nízkych obežných dráhach Zeme vo výškach od 500 do 2 000 kilometrov. SpaceX tvrdí, že takéto dátové centrá by boli ekologickejšou alternatívou k tradičným centrám, ktoré si vyžadujú obrovské množstvo energie na prevádzku a veľké množstvo vody na chladenie.

Jeden z expertov, ktorého nedávno BBC oslovila, však povedal, že vypúšťanie hardvéru na obežnú dráhu je stále drahé a infraštruktúra na ich ochranu, chladenie a napájanie môže byť zložitá. Ďalší expert varoval, že rastúci počet vesmírnych telies na nízkych obežných dráhach zvyšuje pravdepodobnosť zrážok medzi objektmi. Okrem toho sa astronómovia v roku 2024 sťažovali, že rádiové vlny zo siete Starlink „oslepujú“ ich teleskopy a bránia výskumu. Tvrdenia, že jeho satelity zaberajú príliš veľa miesta a vytláčajú konkurenciu, však Musk odmieta.

