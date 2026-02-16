Ľudia prestali chodiť, stoly sú prázdne. V podniku najbohatšieho muža planéty to zabalil aj slávny šéfkuchár

Ilustračná foto: Connor Caine, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Elon Musk
Virálna senzácia nevydržala ani pol roka a futuristická reštaurácia Elona Muska sa po opadnutí počiatočného ošiaľu vrátila do reality.

Najbohatší muž planéty Elon Musk otvoril počas minuloročného leta unikátnu prevádzku v Los Angeles. Tá spájala takzvaný diner, desiatky nabíjacích staníc Supercharger a tiež obrovské autokino spolu s merch obchodom. Retro-futuristický koncept, ktorý by mal spájať americkú gastrotradíciu s inováciami spoločnosti Tesla, však v súčasnosti čelí výrazne zníženému záujmu zo strany zákazníkov.

Upozornili na to viaceré zahraničné portály, podľa ktorých je za súčasným stavom niekoľko faktorov. Možný odklon od pôvodnej vízie naznačili už prvé týždne prevádzky, počas ktorých došlo k „úprave“ menu či exitu populárneho chefa.

Viac z témy Elon Musk:
1.
Elon Musk chce na obežnú dráhu vypustiť milión satelitov: Experti z toho majú obavy
2.
SpaceX vypustí ďalších 7 500 satelitov: Ide o zlomový krok, služby budú bezprecedentné
3.
Elon Musk navrhuje rozpustenie Európskej únie: Vyhlásil to po tom, ako Európska komisia udelila sieti X pokutu 120 miliónov eur
Zobraziť všetky články (75)

Polarizuje aj Musk

Tesla Diner bol koncept, ktorý Elon Musk avizoval dlhé roky pred jeho samotným otvorením. Najbohatší muž planéty a vizionár spájaný predovšetkým so značkou Tesla napokon k realizácii pristúpil počas minulého leta. Dvojposchodová reštaurácia s možnosťou objednania priamo z auta, zhruba 80 nabíjacích staníc či dve desaťmetrové LED obrazovky prilákali pozornosť Tesla nadšencov, recenzentov a influencerov.

Tento záujem však netrval dlho. Ako uviedol portál LA Eater, už zhruba dva týždne po otvorení bolo pôvodné menu do značnej miery zúžené a obmedzená mala byť aj nonstop prevádzka. Vtedajší šéfkuchár, Eric Greenspan, na margo zmien uviedol, že boli potrebné z hľadiska efektivity. Greenspan je v USA známy vďaka oceňovanej reštaurácii The Foundry, účasti v televíznych šou, ale tiež bol súčasťou projektu MrBeast Burger.

Ilustračná foto: Connor Caine, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Meno šéfkuchára bolo tiež jedným z faktorov, prečo chceli ľudia Tesla Diner navštíviť. Podľa dostupných informácií však na prelome rokov Greenspan oznámil, že v projekte končí. Ďalšie dôvody nie sú známe, nešpecifikovala ich ani Muskova reštaurácia.

V tej dobe sa už začali objavovať správy o tom, že retro-futuristický projekt sa stretáva s nezáujmom verejnosti. Podľa portálu Autoblog davy návštevníkov vystriedali prázdne stoly a prázdne nabíjacie boxy. Dôvodov má byť viacero – cenová politika, ktorá je oproti konkurencii na vyššej úrovni, nedostatky v avizovanej inovatívnosti konceptu, ale tiež takzvaná nedostatočná prívetivosť pre návštevníkov mimo ekosystému Tesly.

Samozrejme, do úvahy je nutné brať aj polarizujúcu postavu Elona Muska a jeho verejný imidž, ktorý v uplynulých mesiacoch utrpel kvôli spojeniu s Donaldom Trumpom či pôsobením v úrade pre efektivitu vlády (DOGE).

Tesla Diner má aktuálne na googli 1 112 recenzií s priemerným hodnotením 3,9 hviezdičky z 5. V prvých týždňoch boli hodnotenia zákazníkov podstatne vyššie.

Musk mal s konceptom Tesla Diner ambíciu expandovať do najväčších svetových miest. Tieto plány sa však v súčasnosti nezdajú byť reálne a už dlhší čas ich miliardár nijakým spôsobom neaktualizoval. Navyše, Musk, ktorý zvyčajne často prispieva na sociálnu sieť X, sa o reštaurácii na platforme zmieňuje len zriedkavo a nevyjadril sa k nej ani na októbrovom meetingu o hospodárskych výsledkoch Tesly za tretí štvrťrok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vlastník reštaurácie z Na nože nadáva zákazníkom do hlupákov. Kritizujú jedlo a aj ceny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac