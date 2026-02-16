Ľudia prestali chodiť, stoly sú prázdne. V podniku najbohatšieho muža planéty to zabalil aj slávny šéfkuchár

Najbohatší muž planéty Elon Musk otvoril počas minuloročného leta unikátnu prevádzku v Los Angeles. Tá spájala takzvaný diner, desiatky nabíjacích staníc Supercharger a tiež obrovské autokino spolu s merch obchodom. Retro-futuristický koncept, ktorý by mal spájať americkú gastrotradíciu s inováciami spoločnosti Tesla, však v súčasnosti čelí výrazne zníženému záujmu zo strany zákazníkov.
Upozornili na to viaceré zahraničné portály, podľa ktorých je za súčasným stavom niekoľko faktorov. Možný odklon od pôvodnej vízie naznačili už prvé týždne prevádzky, počas ktorých došlo k „úprave“ menu či exitu populárneho chefa.
Polarizuje aj Musk
Tesla Diner bol koncept, ktorý Elon Musk avizoval dlhé roky pred jeho samotným otvorením. Najbohatší muž planéty a vizionár spájaný predovšetkým so značkou Tesla napokon k realizácii pristúpil počas minulého leta. Dvojposchodová reštaurácia s možnosťou objednania priamo z auta, zhruba 80 nabíjacích staníc či dve desaťmetrové LED obrazovky prilákali pozornosť Tesla nadšencov, recenzentov a influencerov.
Tento záujem však netrval dlho. Ako uviedol portál LA Eater, už zhruba dva týždne po otvorení bolo pôvodné menu do značnej miery zúžené a obmedzená mala byť aj nonstop prevádzka. Vtedajší šéfkuchár, Eric Greenspan, na margo zmien uviedol, že boli potrebné z hľadiska efektivity. Greenspan je v USA známy vďaka oceňovanej reštaurácii The Foundry, účasti v televíznych šou, ale tiež bol súčasťou projektu MrBeast Burger.
Meno šéfkuchára bolo tiež jedným z faktorov, prečo chceli ľudia Tesla Diner navštíviť. Podľa dostupných informácií však na prelome rokov Greenspan oznámil, že v projekte končí. Ďalšie dôvody nie sú známe, nešpecifikovala ich ani Muskova reštaurácia.
V tej dobe sa už začali objavovať správy o tom, že retro-futuristický projekt sa stretáva s nezáujmom verejnosti. Podľa portálu Autoblog davy návštevníkov vystriedali prázdne stoly a prázdne nabíjacie boxy. Dôvodov má byť viacero – cenová politika, ktorá je oproti konkurencii na vyššej úrovni, nedostatky v avizovanej inovatívnosti konceptu, ale tiež takzvaná nedostatočná prívetivosť pre návštevníkov mimo ekosystému Tesly.
Samozrejme, do úvahy je nutné brať aj polarizujúcu postavu Elona Muska a jeho verejný imidž, ktorý v uplynulých mesiacoch utrpel kvôli spojeniu s Donaldom Trumpom či pôsobením v úrade pre efektivitu vlády (DOGE).
Musk mal s konceptom Tesla Diner ambíciu expandovať do najväčších svetových miest. Tieto plány sa však v súčasnosti nezdajú byť reálne a už dlhší čas ich miliardár nijakým spôsobom neaktualizoval. Navyše, Musk, ktorý zvyčajne často prispieva na sociálnu sieť X, sa o reštaurácii na platforme zmieňuje len zriedkavo a nevyjadril sa k nej ani na októbrovom meetingu o hospodárskych výsledkoch Tesly za tretí štvrťrok.
