Čaká nás tropické finále: Teploty sa na Slovensku vyšplhajú až k +33 °C, dlho sa z nich ale tešiť nebudeme

Leto sa už chcelo rozlúčiť, no nakoniec si to rozmyslelo a na Slovensko sa vracia ešte raz, tentoraz v tropickej podobe. Čakajú nás dni, počas ktorých ortuť teplomera vyskočí na hodnoty, ktoré by sme na konci augusta nečakali. Ak máte radi kúpaliská či jazerá, nasledujúce dni sú vaša posledná šanca užiť si ich naplno.
Ako informuje portál iMeteo, už od stredy sa do našej oblasti začne tlačiť horúci vzduch od juhozápadu. To znamená, že teploty prekročia hranicu +30 °C a budú ďalej stúpať.
Tropický darček na záver augusta
V stredu zasiahne horúčava najmä juh Slovenska, no vo štvrtok sa rozšíri aj do ďalších regiónov. Na južnom a strednom Slovensku vystúpia teploty až na +32 °C a štvrtok bude ideálnym dňom na kúpanie. Meteorologické leto sa končí už v nedeľu, dni sa skracujú a noci chladnú, no tento týždeň si ešte raz užijeme atmosféru dovolenkových dní.
Vo štvrtok aj v piatok bude prúdenie horúceho vzduchu zosilňovať a teploty môžu dosiahnuť až +33 °C. Takéto hodnoty sú na konci augusta vzácne a robia z tohtoročného záveru leta skutočne tropické finále.
Búrkový scenár na víkend
Ako dodáva portál iMeteo, všetko sa zmení v piatok popoludní, keď začne od západu postupovať studený front. Ten prinesie búrky, ktoré môžu byť intenzívnejšie, s prudkým vetrom a výdatným dažďom.
Západ Slovenska sa bude musieť pripraviť na to, že práve tam môže prísť prvá vlna búrok, ktoré sa postupne rozšíria aj do stredných regiónov. Riziko ich výskytu po 13:00 dosahuje podľa predpovedí až 60 percent.
V sobotu sa studený front posunie ďalej a najviac zasiahne východné Slovensko. Tam sa očakávajú intenzívne búrky sprevádzané výdatným dažďom a silným vetrom. Západná časť krajiny už v tom čase bude v chladnejšom vzduchu, takže tam bude situácia pokojnejšia.
Tropické dni tak definitívne vystrieda premenlivé počasie a dážď. Ak teda chcete, aby sa leto pre vás skončilo nie pri okne s čajom, ale pri vode a slnku, využite štvrtok a piatok. Po víkende sa už nad Slovenskom začne ozývať jeseň.
