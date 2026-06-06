Elon Musk sa môže stať 1. dolárovým bilionárom na svete: Prepíše naše dejiny

Elon Musk

Foto: TASR, AP

Michaela Olexová
TASR
Elon Musk
Ak sa jeho súčasné bilióny stretnú s jednou podpisovou právomocou, my budeme svedkami incidentu, ktorý prepíše definíciu kapitalizmu.

Americký podnikateľ Elon Musk smeruje k tomu, že sa stane prvým človekom na svete s majetkom v hodnote viac ako bilión USD (859,13 miliardy eur). V dejinách podnikania ešte nikto takýto majetok nenadobudol. Musk už v postavení šéfa automobilky Tesla vlastní akcie a opcie v hodnote 273 miliárd USD.

Ak však primárna ponuka akcií (IPO) spoločnosti SpaceX na budúci týždeň bude podľa plánu, Muskov majetok by mohol stúpnuť o ďalších 841 miliárd USD. Musk bude vlastniť takmer polovicu akcií SpaceX, ktorých celková hodnota by v IPO mala dosiahnuť 1,77 bilióna USD.

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Celkovo by tak Musk mal vlastniť akcie za 1,1 bilióna USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNN.

Majetok väčší než HDP Írska či Taiwanu

Na porovnanie, podľa Medzinárodného menového fondu iba 20 krajín na svete má hrubý domáci produkt (HDP) v sume nad 1,1 bilióna USD.

Menší HDP má napríklad Taiwan (977 miliárd USD), Írsko (779 miliárd USD), Švédsko (760 miliárd USD) či Singapur (660 miliárd USD). HDP Muskovej rodnej Južnej Afriky je 480 miliárd USD.

Elon Musk
Foto: TASR, AP

Za predpokladanou hodnotou Muskovho majetku po IPO spoločnosti SpaceX zaostáva súhrnný majetok ďalších štyroch najbohatších ľudí sveta, a to zakladateľov spoločnosti Google Larryho Pagea a Sergeya Brina, zakladateľa firmy Oracle Larryho Ellisona a zakladateľa podniku Amazon Jeffa Bezosa. Ich kombinovaný čistý majetok je totiž iba v sume 1,09 bilióna USD.

Musk už v decembri prekonal ďalší finančný míľnik

Táto správa prichádza len pár mesiacov po tom, ako sme vás informovali o fakte, že Musk prekročil ďalší finančný míľnik.

Stal sa prvým človekom v histórii, ktorého majetok presiahol hranicu 600 miliárd amerických dolárov (približne 510 miliárd eur). Dopomohlo mu k tomu to, že jeho firma SpaceX sa chystala na verejnú ponuku akcií. V tom čase sa ocenenie firmy pohybovalo na úrovni 800 miliárd dolárov (približne 680 miliárd eur). Musk už v októbri tohto roka prekonal hranicu 500 miliárd a teraz svoj náskok ešte výrazne zvýšil.

Musk vtedy vlastnil približne 42 percent SpaceX, čo samo osebe predstavovalo obrovský podiel na jeho celkovom majetku. Odhaduje sa, že samotná SpaceX mu pridala približne 168 miliárd dolárov (približne 143 miliárd eur). Celkové bohatstvo Elona Muska, ktoré nadobudol svojimi projektmi v oblasti vesmíru, umelej inteligencie a automobilov, dnes prevyšuje hrubý domáci produkt viacerých krajín sveta. Tento rekordný úspech z neho robí najbohatšieho jednotlivca modernej histórie.

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