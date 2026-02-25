Môžete prísť o peniaze: Energošek má pevný termín, čas na jeho preplatenie sa kráti. Poznáme presné dátumy

Do schránok tisícov domácností už dorazili energošeky, teda poukazy na pomoc s úhradou nákladov na teplo. Mnohí ich však môžu odložiť bokom bez toho, aby si všimli rozhodujúci detail: platnosť je časovo obmedzená a po jej uplynutí nárok definitívne zaniká.
Portál Openiazoch upozornil na to, že Slovenská pošta zverejnila presné termíny platnosti jednotlivých sérií poukazov a zároveň oznámila, že začiatkom marca odštartuje ďalšia distribúcia zostávajúcich zásielok.
Platí presne 45 dní
Energošek si môžete uplatniť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, a to do 45 dní odo dňa dátumu uvedeného priamo na poukaze. Rozhodujúci je dátum vytlačený na dokumente, nie deň, keď vám bol doručený do schránky. Ak túto lehotu nestihnete, poukaz už nebude možné preplatiť. Preto je dôležité skontrolovať si dátum okamžite po doručení.
Prvá distribúcia prebehla od 9. januára do 20. januára 2026. Jednotlivé série však majú odlišné termíny platnosti. „Poukazy podané dňa 9. 1. 2026 boli platné do 23. 2. 2026. Poukazy podané 20. 1. 2026 sú platné do 6. 3. 2026. Poukazy distribuované vo februári sú platné v rozsahu 30. 3. 2026 – 2. 4. 2026,“ uviedla pre portál Slovenská pošta. Niektorým domácnostiam sa tak čas na uplatnenie už výrazne skracuje.
Ďalšia várka príde začiatkom marca
Ak spĺňate podmienky energopomoci a energošek vám zatiaľ neprišiel, ešte to nemusí znamenať problém. Slovenská pošta plánuje začiatkom marca rozoslať ďalšie poukazy na základe podkladov od rezortu hospodárstva.
Aj tieto poukazy však budú mať rovnaké pravidlá, teda 45 dní od dátumu uvedeného na dokumente. Pre domácnosti, ktoré sa na túto pomoc spoliehajú, preto platí jednoduché odporúčanie, skontrolujte si schránku a po doručení si overte presný termín platnosti. V opačnom prípade môže pomoc, na ktorú máte nárok, prepadnúť.
