Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc

Energopoukážky, ktoré majú zmierniť dosahy rastúcich cien tepla a teplej vody, začali v posledných dňoch postupne prichádzať do slovenských domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom. Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou poštou spustilo proces ich generovania a distribúcie, ktorý by mal trvať približne dva týždne.
Pomoc sa viaže na takzvanú energetickú domácnosť, teda jednu alebo viacero osôb s trvalým pobytom v byte alebo rodinnom dome na rovnakej adrese, ktorá je zároveň adresou odberného miesta. Nárok sa posudzuje pri elektrine, plyne aj teple dodávanom prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom, pričom domácnosť musí byť odberateľom energií pre vlastnú spotrebu.
O energopomoc nie je potrebné žiadať, systém funguje automaticky na základe dostupných údajov.
Kľúčom je bonita domácnosti, nie výška účtu
Zásadným pojmom, ktorý zohráva úlohu pri posudzovaní nároku, je takzvaná bonita energetickej domácnosti. Ide o hodnotenie príjmov všetkých osôb žijúcich v domácnosti a ich schopnosti dlhodobo hradiť náklady na energie s ohľadom na veľkosť domácnosti a jej celkový príjem. Práve tento mechanizmus je často zdrojom nepochopenia, keďže výsledná pomoc sa neurčuje podľa aktuálnej faktúry, ale podľa širšieho ekonomického obrazu domácnosti.
Právo na adresnú energopomoc vzniká domácnostiam, ktoré splnia stanovené podmienky od 1. januára 2026 a trvá do ďalšieho posudzovania bonity, ktoré bude určené nariadením vlády. V praxi to znamená, že nejde o jednorazové rozhodnutie, ale o proces, ktorý sa môže v čase meniť podľa vývoja príjmov a životnej situácie domácnosti.
Rôzne formy pomoci
Spôsob poskytovania pomoci sa výrazne líši podľa typu energie. Pri elektrine a plyne sa kompenzácia premieta priamo do ceny na faktúre od dodávateľa, pričom domácnosť je o priznaní nároku informovaná v súlade so zákonom a informáciu dostáva aj samotný dodávateľ.
V prípade tepla dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania je mechanizmus podstatne komplikovanejší. Odberatelia napojení na CZT musia najprv uhrádzať plné sumy za teplo a až následne im štát zvýšené náklady refunduje formou finančných príspevkov, takzvaných energošekov.
Tie sú vyplácané v intervaloch, čo v praxi znamená časový posun medzi zaplatením vyšších účtov a reálnym príchodom kompenzácie. Aj tento faktor prispieva k pocitu, že pomoc je nízka alebo oneskorená, hoci ide o iný režim podpory než pri elektrine či plyne.
Ako sa adresná energopomoc vypláca
V prípade odberateľov elektriny a plynu, ktorí spĺňajú podmienky adresnej energopomoci, sa pomoc automaticky premietne priamo do platieb za energie u dodávateľa. Domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom dostávajú pomoc formou energopoukazu, ktorý je možné preplatiť na poštách počas 45 dní.
Adresátom poukazu je vždy najstarší člen domácnosti a zásielka prichádza listovou formou. Za rok 2026 budú energopoukazy zasielané v dvoch fázach, prvá v januári 2026 a druhá v júli 2026.
Vláda rozširuje cenovú ochranu
Do celého kontextu vstupuje aj rozhodnutie vlády, ktorá schválila úpravu pravidiel regulácie cien energií a rozšírila okruh odberateľov tepla s nárokom na cenovú ochranu v roku 2026. Ide o doplnenie nariadenia vlády, ktoré už dnes stanovuje maximálne ceny časti regulovanej dodávky elektriny, plynu a tepla pre vybrané zraniteľné skupiny.
Novela reaguje na situácie, v ktorých sa adresná energopomoc neuplatňuje a má zabrániť tomu, aby niektoré domácnosti zostali bez akejkoľvek ochrany pred prudkým rastom cien tepla. Podľa materiálu, ktorý predložila Denisa Saková, sa cenová regulácia po novom rozšíri aj na odberateľov tepla v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obcí, vyšších územných celkov či nimi založených organizácií.
Zahrnuté budú aj bytové domy s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania, vybrané nebytové objekty, ktoré už v minulosti podliehali regulácii cien tepla, ako aj nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu alebo štátnych spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou. Spoločným menovateľom týchto prípadov je, že na ne nemožno uplatniť adresnú energopomoc, preto sa ochrana rieši prostredníctvom cenového stropu.
Očakávania ľudí sa stretli s realitou systému
Už krátko po tom, ako sa prvé poukážky dostali do schránok, sa začali objavovať reakcie plné sklamania. Viacerí ľudia sa sťažujú, že im prišiel poštový poukaz len na pár eur, hoci očakávali výrazne vyššiu pomoc. Mnohí mali pocit, že im štát preplatí celý účet za teplo alebo že výška energopoukážky bude vyššia než ich reálne náklady.
Aj naša redakcia si robila vlastný prieskum a stretla sa s rovnakými reakciami. Práve tu však narážame na základný problém. Energopomoc nie je nastavená tak, že ak má domácnosť účet za teplo napríklad 80 eur, automaticky dostane poukaz v hodnote 80 eur. Ide o čiastočnú kompenzáciu, ktorá má zmierniť rast cien, nie ho úplne vymazať.
Ako výpočet sumy funguje a prečo dostali niektorí „málo“
Na fungovanie systému, jeho logiku aj slabé miesta sme sa pýtali Radovana Potočára, analytika portálu Energie-portal. Zaujímalo nás, či je možné bežnému človeku jednoducho vysvetliť, ako sa energopomoc počíta a prečo sa výsledné sumy medzi domácnosťami výrazne líšia.
V rozhovore sa venujeme aj tomu, od čoho presne závisí výška energopoukážky, akú rolu zohráva veľkosť bytu, spotreba tepla či cenová lokalita dodávateľa, a prečo porovnávanie poukážok medzi susedmi často vedie k nesprávnym záverom.
Zároveň sme sa pýtali, či je na energopomoci niečo, čo by si zaslúžilo pochvalu a na čo by si mali obyvatelia dať pozor. Je dôležité vedieť, čo môžu od štátu reálne očakávať a prečo výsledná suma často nezodpovedá ich pôvodným predstavám.
V energopomoci panuje zmätok. Aj my sme si robili prieskum a ľudia sa sťažujú, že im prišiel šek na pár eur, chceli dostať viac. Lenže takto energopomoc nefunguje, že máme účet za teplo vo výške 80 eur a štát nám pošle 150. Vedeli by ste bežnému človeku vysvetliť, ako to s tou energopomocou je?
Energopomoc bola až do konca minulého roka prakticky neviditeľná a hoci štát na ňu utratil miliardy eur, domácnosti si ju ani nemuseli všimnúť. Spočívala v dotovaní cien. Zo štátneho rozpočtu štát posielal peniaze dodávateľom plynu či dodávateľom tepla, ktorí následne účtovali domácnostiam zlacnené, dotované ceny. Pri elektrine to bolo od začiatku nastavené inak: ceny dotujú Slovenské elektrárne tým, že elektrinu pre domácnosti poskytujú lacnejšie, než by ju predali na trhu, teda zriekajú sa príjmu.
Od nového roka energopomoc pokračuje v takejto „skrytej“ forme v prípade elektriny a plynu. Zmena nastala v prípade centralizovaného zásobovania teplom. Tu hovoríme hlavne o bytových domoch, ktoré sú napojené na veľké teplárne. V praxi ide o absolútnu väčšinu ľudí, ktorí bývajú v panelákoch.
V prípade tepla je nový stav taký, že všetky domácnosti hradia plnú cenu, teda takú cenu tepla, akú určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Na Slovensku je viac ako 700 lokalít a ceny sa rôznia od vyšších desiatok eur za megawatthodinu až po viac ako 200 eur/MWh. Energopomoc je nastavená tak, že domácnosti musia určenú cenu uhradiť, ale niektorým z nich štát do druhého vrecka posiela energopoukážku, teda šek, ktorý si môžu vyzdvihnúť na pošte.
Základným predpokladom na to, aby sa daná domácnosť „kvalifikovala“ na energopomoc, je vyhodnotenie jej bonity. Zjednodušene: za danú domácnosť sa spočítajú mesačné príjmy a vydelia sa veľkosťou domácnosti. Ak je výsledok do 1 930 eur, nárok vzniká.
Na to, aby domácnosť mala nárok na energopoukážku, musia platiť dve podmienky. Prvou podmienkou je, že domácnosť musí spĺňať vyššie spomínané kritérium bonity, teda mať nárok na energopomoc ako takú, čo ju „kvalifikuje“ na automaticky zlacnenú elektrinu a plyn. Druhou podmienkou však v prípade tepla ešte je, že aktuálna cena tepla v roku 2026 nesmie v jednozložkovom vyjadrení prevyšovať rok 2022 o viac ako 20 eur/MWh.
Rozhodujúcim kritériom teda nie je cena tepla ako taká, ale rozdiel oproti historickému obdobiu, konkrétne oproti roku 2022. To, že je niekde teplo oveľa drahšie ako inde, hneď neznamená, že tam nárok na pomoc vzniká. Smerodajné je porovnanie oproti roku 2022.
