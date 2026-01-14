Skontrolujte si schránku: Čaká vás tam energopoukaz, takto získate peniaze. Vieme, čo robiť, ak vám neprišiel

Slovenská pošta v týchto dňoch tlačí, posiela a postupne doručuje takmer 700-tisíc energopoukazov pre domácnosti na celom Slovensku. Tieto poukazy sú súčasťou sprievodného listu pre poberateľov štátnej adresnej pomoci s nákladmi na energie a budú vyplatené na ktorejkoľvek pošte na Slovensku.
Informoval o tom špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro. Energopoukazy sa doručujú do poštových schránok ako obyčajný list, čo znamená, že nie je potrebné osobne čakať na doručovateľa alebo obmedzovať sa na svoju spádovú poštu.
Poštový poukaz bude vyplatený na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. V prípade, že adresát nemôže z dôvodu zdravotných alebo iných preukázateľných dôvodov prísť na poštu a žije sám, je možné vybaviť vyplatenie poukazu aj prostredníctvom doručovateľa.
Stačí sa s ním telefonicky dohodnúť na termíne vyzdvihnutia poukazu priamo u zákazníka doma, pričom nasledujúci deň mu doručovateľ prinesie jeho výplatu. Lehota platnosti energopoukazu je 45 dní, pričom presný dátum vyplatenia je uvedený priamo na poukaze.
Čo robiť, ak domácnosť energopoukaz nedostala
Ak občan adresnú energopomoc nedostal a chce si overiť, či na ňu má nárok, základné informácie mu poskytne call centrum alebo príslušný okresný úrad. Ako vyplýva z informácií webu Energopomoc, osobnou návštevou okresného úradu si občan môže overiť osoby, ktoré tvoria jeho energetickú domácnosť, ako aj stav bonity domácnosti prostredníctvom takzvanej kvalifikovanej informácie o energetickej domácnosti.
Doklady nie sú potrebné
Občania nemusia predkladať žiadne faktúry, zmluvy ani potvrdenia. Overenie nároku na adresnú energopomoc zabezpečí okresný úrad. Na získanie kvalifikovanej informácie je potrebná osobná prítomnosť všetkých dospelých členov energetickej domácnosti alebo úradne overené splnomocnenie pre jedného z nich.
Ako sa adresná energopomoc vypláca
V prípade odberateľov elektriny a plynu, ktorí spĺňajú podmienky adresnej energopomoci, sa pomoc automaticky premietne priamo do platieb za energie u dodávateľa. Domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom dostávajú pomoc formou energopoukazu, ktorý je možné preplatiť na poštách počas 45 dní. Adresátom poukazu je vždy najstarší člen domácnosti a zásielka prichádza listovou formou.
Za rok 2026 budú energopoukazy zasielané v dvoch fázach, prvá v januári 2026 a druhá v júli 2026.
