Skontrolujte si schránku: Čaká vás tam energopoukaz, takto získate peniaze. Vieme, čo robiť, ak vám neprišiel

Foto: TASR - Štefan Puškáš, Image by freepic.diller on Freepik

Nina Malovcová
SITA
Takmer 700-tisíc domácností dostane energopoukaz, Slovenská pošta vysvetľuje, ako ho vyplatiť.

Slovenská pošta v týchto dňoch tlačí, posiela a postupne doručuje takmer 700-tisíc energopoukazov pre domácnosti na celom Slovensku. Tieto poukazy sú súčasťou sprievodného listu pre poberateľov štátnej adresnej pomoci s nákladmi na energie a budú vyplatené na ktorejkoľvek pošte na Slovensku.

Informoval o tom špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro. Energopoukazy sa doručujú do poštových schránok ako obyčajný list, čo znamená, že nie je potrebné osobne čakať na doručovateľa alebo obmedzovať sa na svoju spádovú poštu.

Poštový poukaz bude vyplatený na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. V prípade, že adresát nemôže z dôvodu zdravotných alebo iných preukázateľných dôvodov prísť na poštu a žije sám, je možné vybaviť vyplatenie poukazu aj prostredníctvom doručovateľa.

Stačí sa s ním telefonicky dohodnúť na termíne vyzdvihnutia poukazu priamo u zákazníka doma, pričom nasledujúci deň mu doručovateľ prinesie jeho výplatu. Lehota platnosti energopoukazu je 45 dní, pričom presný dátum vyplatenia je uvedený priamo na poukaze.

Čo robiť, ak domácnosť energopoukaz nedostala

Ak občan adresnú energopomoc nedostal a chce si overiť, či na ňu má nárok, základné informácie mu poskytne call centrum alebo príslušný okresný úrad. Ako vyplýva z informácií webu Energopomoc, osobnou návštevou okresného úradu si občan môže overiť osoby, ktoré tvoria jeho energetickú domácnosť, ako aj stav bonity domácnosti prostredníctvom takzvanej kvalifikovanej informácie o energetickej domácnosti.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Doklady nie sú potrebné

Občania nemusia predkladať žiadne faktúry, zmluvy ani potvrdenia. Overenie nároku na adresnú energopomoc zabezpečí okresný úrad. Na získanie kvalifikovanej informácie je potrebná osobná prítomnosť všetkých dospelých členov energetickej domácnosti alebo úradne overené splnomocnenie pre jedného z nich.

Ako sa adresná energopomoc vypláca

V prípade odberateľov elektriny a plynu, ktorí spĺňajú podmienky adresnej energopomoci, sa pomoc automaticky premietne priamo do platieb za energie u dodávateľa. Domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom dostávajú pomoc formou energopoukazu, ktorý je možné preplatiť na poštách počas 45 dní. Adresátom poukazu je vždy najstarší člen domácnosti a zásielka prichádza listovou formou.

Za rok 2026 budú energopoukazy zasielané v dvoch fázach, prvá v januári 2026 a druhá v júli 2026.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac