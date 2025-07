Môže zmeniť starnutie tak, ako ho poznáme: Vedci testovali liek na dlhovekosť, myšiam predĺžil život o 35 %

Predstavte si, že namiesto snahy spomaliť starnutie krémami, doplnkami stravy či rôznymi diétami, by stačilo siahnuť po akomsi lieku dlhovekosti. Znie to ako sci-fi? Pre dnešnú medicínu možno ani nie.

Vedci z Nemecka nedávno zverejnili štúdiu publikovanú v časopise Nature Aging, ktorá posúva hranice dlhovekosti na novú úroveň, píše web Sciencealert.

Prelomový objav

Výskumníci testovali na myšiach kombináciu dvoch liečiv, konkrétne rapamycínu a trametinibu, pričom zistili, že tieto látky pokusným zvieratám predĺžili život až o 35 % a dokonca im ho aj skvalitnili. Myši, ktoré dostávali túto liečbu, netrpeli chronickými zápalmi, nástup rakoviny bol oneskorený a rovnako netrpel ani ich mozog a srdce tak, ako pri neliečených jedincoch. Okrem toho myši aj vo vyššom veku boli stále aktívne.

Zaujímavé je, že nejde o žiadne experimentálne liečivá, rapamycín sa totiž bežne používa pri transplantáciách na potlačenie imunitnej odpovede a pri liečbe niektorých druhov rakoviny. Trametinib má zas podobné využitie pri melanóme. Vedci však zistili, že keď tieto dve liečivá spoja, tak sa ich účinky násobia.

No očakávať, že sa vďaka nejakým liekom dožijeme 120 rokov, by bolo príliš optimistické. Vedci sú preto opatrní a zdôrazňujú, že testovanie na ľuďoch ešte len čaká na svoj moment. „Hoci neočakávame podobné predĺženie ľudského života, aké sme zistili pri myšiach, dúfame, že liečivá, ktoré skúmame, by mohli pomôcť ľuďom zostať zdravými a bez chorôb dlhšie v neskoršom veku,“ uviedla genetička Linda Partridgeová, spoluautorka štúdie.