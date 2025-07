106-ročný muž prezradil svoje tajomstvo dlhovekosti. Každý deň je toto jedlo, šokuje vás aké

V súčasnosti je zdravý životný štýl a dlhovekosť v móde. Ľudia na celom svete hľadajú spôsoby, ako si predĺžiť život, od superpotravín až po biohacking. No čo ak je to tajomstvo prosté? Muž, ktorý pred pár dňami oslávil svoje 106. narodeniny, prežil vojnu, zvládol smrť milovanej manželky, aj nástup digitálnej éry, má pre vás šokujúci recept na dlhý život.

106-ročný Leslie Lemon z Anglicka je dôkazom toho, že tajomstvo dlhovekosti môže byť jednoduchšie a sladšie, než by ste si mysleli. Tento veterán druhej svetovej vojny oslávil 1. júla svoje 106. narodeniny, no tvrdí, že sa necíti ani o deň starší, píše New York Post. „Nemám bolesti, neberiem žiadne lieky a nechodím k lekárovi,“ tvrdí.

Toto je jeho tajomstvo dlhovekosti

Leslie Lemon bojoval v druhej svetovej vojne ako desiatnik, je vdovec, má tri deti, osem vnúčat a deväť pravnúčat. Do svojich 60 rokov pracoval ako úradník, no na dôchodku je už 46 rokov, čo je viac, než koľko odpracoval.

Medzi každodenný rituál Lemona patrí studený, jemný a sladký puding. Najradšej ho však má s ovocím zo záhrady, s rebarborou, jablkami, egrešmi, či akýmkoľvek ovocím, ktoré nájde na záhrade. Jeho láska k tejto pochúťke je naozaj veľmi veľká. Dokonca k stým narodeninám dostal vlastný personalizovaný džbán na puding a teraz ho jedna supermarketová sieť zásobuje pudingom na celý rok zdarma.

Zároveň prezradil, že jeho druhým najobľúbenejším jedlom, hneď po pudingu, je ryba s hranolkami.

Jeho životná filozofia je veľmi jednoduchá: „Všetko s mierou. A buďte šťastní.“ Možno práve v tom tkvie jeho tajomstvo dlhého života. Žiadne extrémne diéty, ale stravovanie sa s mierou a každodenná radosť z maličkostí, ako je aj studený puding s ovocím.