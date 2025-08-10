Táto chorvátska destinácia sa topí v odpadkoch: Turisti aj miestni sa sťažujú. Mesto rozdáva pokuty až do výšky 1 237 eur

Ilustračné foto: Profimedia / Unsplash

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Ulicami sa šíri neznesiteľný zápach.

Tiché chorvátske mestečko sa počas leta zmenilo na smetisko. Namiesto dovolenkovej idylky sa návštevníci stretávajú s množstvom odpadu a s nepríjemným zápachom. Kritickú situáciu nedokázali vyriešiť ani vysoké pokuty. 

Malé chorvátske mesto Barbarigy na Istrii má obrovské problémy s odpadom. Na uliciach sa šíri neznesiteľný zápach, miestni sú poriadne nahnevaní, píše web Dnevnik.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Miloš volal z Chorvátska rodičom, prišla mu brutálna faktúra 100 eur: Zatmelo sa mu pred očami, táto chyba hrozí aj vám
2.
Muž ukázal v Chorvátsku na pláži nahý zadok a ľuďom je na smiech: Keď uvidíte, aké plavky si obliekol, padnete na kolená
3.
Zostal na ulici: Mladý Čech prišiel v Chorvátsku o tisícky eur. Na toto si treba dávať obrovský pozor
Zobraziť všetky články (228)

Mesto rozdáva vysoké pokuty

Miesto, ktoré bolo kedysi tichým útočiskom pre tých, ktorí chceli uniknúť masovým destináciám, sa zmenilo na skládku odpadu. Dôvodom nadmerného množstva odpadkov je, že mesto má len minimálnu infraštruktúru, preto počas letnej sezóny, keď počet turistov rastie, je situácia nezvládnuteľná.

„Videla som muža, ako vyhodil vrece z auta rovno k ceste. Kričala som na neho, ale on len pokrčil plecami a odišiel,“ sťažuje sa miestna obyvateľka.

Obec však nezostala nečinná. Mestská polícia totiž zvýšila pokuty za nelegálne vyhadzovanie odpadu až na 1 237 eur.

„Začali sme so sumou 365 eur, ale keď sme videli, že ani táto suma nepriniesla žiadny efekt, prešli sme na pokuty vo výške 1 237 eur. Ďalším problémom je, že ak týmto ľuďom tento týždeň udelíme pokuty, prídu noví ľudia, ktorí o týchto predchádzajúcich pokutách nepočuli,“ uviedol mestský policajt Roberto Ostoni.

Ilustračné foto: Unsplash

Na vine nie sú len turisti

Podľa úradov však nepochádzajú všetky odpadky len od turistov. Niektorí obyvatelia mesta si dodnes nevyzdvihli karty na odpad, teda prístup k zberným miestam. Iní ich zasa ignorujú úplne. Odpadky do mesta zároveň nosia aj ľudia z okolitých obcí a nelegálni prisťahovalci, ktorí sa ukrývajú v lesoch a na poliach v blízkosti mesta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V tejto chorvátskej destinácii tečú výkaly ulicami: Turisti aj miestni sa sťažujú. Kompetentní problém neriešia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac