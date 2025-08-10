Táto chorvátska destinácia sa topí v odpadkoch: Turisti aj miestni sa sťažujú. Mesto rozdáva pokuty až do výšky 1 237 eur

Tiché chorvátske mestečko sa počas leta zmenilo na smetisko. Namiesto dovolenkovej idylky sa návštevníci stretávajú s množstvom odpadu a s nepríjemným zápachom. Kritickú situáciu nedokázali vyriešiť ani vysoké pokuty.
Malé chorvátske mesto Barbarigy na Istrii má obrovské problémy s odpadom. Na uliciach sa šíri neznesiteľný zápach, miestni sú poriadne nahnevaní, píše web Dnevnik.
Mesto rozdáva vysoké pokuty
Miesto, ktoré bolo kedysi tichým útočiskom pre tých, ktorí chceli uniknúť masovým destináciám, sa zmenilo na skládku odpadu. Dôvodom nadmerného množstva odpadkov je, že mesto má len minimálnu infraštruktúru, preto počas letnej sezóny, keď počet turistov rastie, je situácia nezvládnuteľná.
„Videla som muža, ako vyhodil vrece z auta rovno k ceste. Kričala som na neho, ale on len pokrčil plecami a odišiel,“ sťažuje sa miestna obyvateľka.
Obec však nezostala nečinná. Mestská polícia totiž zvýšila pokuty za nelegálne vyhadzovanie odpadu až na 1 237 eur.
„Začali sme so sumou 365 eur, ale keď sme videli, že ani táto suma nepriniesla žiadny efekt, prešli sme na pokuty vo výške 1 237 eur. Ďalším problémom je, že ak týmto ľuďom tento týždeň udelíme pokuty, prídu noví ľudia, ktorí o týchto predchádzajúcich pokutách nepočuli,“ uviedol mestský policajt Roberto Ostoni.
Na vine nie sú len turisti
Podľa úradov však nepochádzajú všetky odpadky len od turistov. Niektorí obyvatelia mesta si dodnes nevyzdvihli karty na odpad, teda prístup k zberným miestam. Iní ich zasa ignorujú úplne. Odpadky do mesta zároveň nosia aj ľudia z okolitých obcí a nelegálni prisťahovalci, ktorí sa ukrývajú v lesoch a na poliach v blízkosti mesta.
