Šok, aký v šou Love Island ešte nebol: Favoritka na výhru dobrovoľne opustila vilu, čo sa stalo medzi ňou a Dominikou?

Foto: VOYO

Dana Kleinová
Love Island
Miška sa už stihla k situácii vyjadriť.

Najprv vilou zamávala Casa Amor, po ktorej šou opustilo viacero pôvodných súťažiacich a zanikol jeden z párov, ktorému diváci držali palce. Stále im však ostali ďalšie, ktoré táto skúška nezlomila. Napriek tomu sa ukázalo, že ešte vždy existuje niečo, čo môže rozdeliť samotných favoritov.

Dominika pôvodne prišla do šou ako pokušenie pre mužov v Casa Amor. Nakoniec vo vile zostala, no do oka jej nepadli muži, ale žena. Dominika sa pritom nikdy netajila svojou orientáciou, o čom svedčí aj to, že kedysi tvorila pár s influencerkou Ráchel Karnižovou.

Vo vile sa jej zapáčila Miška, a hoci povedala, že ju berie ako kamarátku, priznala, že k nej prechováva aj iné sympatie. Preto sa jej rozhodla povedať informáciu, ktorú má mať zvonku. Mišku tak zarazila klebetou, že na Honzu má vonku čakať nejaká iná žena, s ktorou má niečo nedoriešené.

Foto: VOYO

Mišku táto informácia dostala a Dominika sa ju rozhodla utešiť. Začala ju objímať, no napriek tomu Miška priznala, že ju to zasiahlo a že je jej na zvracanie. Do tejto chvíle sa totiž cítila zaľúbená a nevedela si predstaviť, že by Honzovi takto kruto naletela. Celá situácia sa ale zvrtla tak, ako nikto nečakal. Nakoniec totiž mala Miška podviesť Honzu, a to práve s Dominikou. Podľa toho, čo sa dozvedeli ostatné srdiečka, sa mala Miška bozkávať s Dominikou na záchodoch, a tiež povedať, že s Honzom už nechce byť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Oneplay (@oneplaycz)

Čo presne sa stalo, je doteraz neznáme. Diváci však veria, že je spôsob, ako to zistiť. „Na záchode sú tiež kamery, tak to ukážte, lebo vám neverím ani nos medzi očami. Tento diel bol taký divný, že to nemohlo byť ani reálne!“ objavila sa požiadavka v komentároch. „Je to celé nejaké divné. Ako je možné, že to, čo sa stalo na WC, sa nenatočilo? Neprišla tam Dominika náhodou len rozvracať páry?“ pýtala sa diváčka.

Diváci mali pritom rôzne teórie o tom, čo sa vo vile vlastne stalo. „Reálne to je podľa mňa celé zmanipulované produkciou. Keby sa niečo také stalo, je to v zostrihu. Neexistuje, že by tie kamery nešli. Však idú skoro stále,“ argumentovala diváčka, ktorá neverí, že medzi Miškou a Dominikou k niečomu došlo.

Iný komentár zas ponúkol takúto situáciu: „Moja teória je taká, že Dominika jej povedala: Pozri, on to nemá vyriešené… Miška bola z toho úplne v háji a Dominika len využila situáciu, že ju podrží, ale vrhla sa na ňu… A Miška v tej chvíli nevedela, čo má robiť. Dominika je podľa mňa falošná.“

Miška sa neskôr vyjadrila k situácii

