Mnohým uľahčí život: Štát spúšťa aplikáciu, ktorá nahradí návštevy pobočiek, má to však háčik

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Android verzia je už dostupná v Obchode Play, verzia pre iOS príde neskôr.

Sociálna poisťovňa začína sprístupňovať svoju novú mobilnú aplikáciu, ktorá má občanom zásadne zjednodušiť prístup k údajom o poistnom, dôchodkoch a o nemocenskom poistení. Android verzia je už dostupná v Obchode Play, verzia pre iOS príde neskôr.

Informoval o tom portál Živé, ktorý upozorňuje aj na rastúci počet používateľov elektronického účtu poistenca. Televízia TV JOJ zároveň pripomína, že poisťovňa postupne rozširuje funkcie celého systému a chystá ďalšie novinky.

Aplikácia prináša prehľady, platby aj informácie o konaniach

Aplikácia sprístupní údaje o výške poistného a prípadných nedoplatkoch, ktoré je možné uhradiť priamo cez mobil. Používateľ si môže zvoliť aj čiastočnú úhradu. Nechýbajú informácie o nemocenskom poistení či o informatívnej sume dôchodku. Novinkou je aj prehľad o priebehu konania žiadostí, napríklad o dôchodok alebo podpore v nezamestnanosti.

Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Rozšírené funkcie elektronického účtu poistenca majú umožniť komunikáciu s úradom bez nutnosti osobných návštev. Ako pre TV JOJ vysvetlil Martin Hloušek, „klient sa z pohodlia domova dokáže aktívne informovať a dozvedieť sa o stave konania“. Ide o významný posun najmä pre tých, ktorí čakajú na rozhodnutia o dávkach.

Živnostníci získajú jednoduchšie platby aj lepší prehľad

Zároveň pripomína, že cez elektronický účet poistenca si živnostníci už dnes vedia vypočítať budúci dôchodok či nahlásiť adresu počas PN. Teraz však pribúda aj platobná brána na úhradu bežného poistného či omeškaných platieb. Podľa Miriam Bellušovej ide o riešenie, „ktoré môže byť pre niekoho dobrou pomôckou“. Minister práce Erik Tomáš nový systém opisuje ako krok k modernej komunikácii so štátom.

Odborník na technológie Ondrej Macko pre TV JOJ upozorňuje, že najväčším problémom môže byť samotné prihlasovanie. Login tvorí dlhé číselné ID a používateľ musí zadávať kód z ďalšej aplikácie. „To je podľa mňa dosť komplikované pre bežného človeka,“ hovorí Macko. Martin Hloušek však zdôrazňuje, že pri citlivých údajoch je jednoduchšie prihlasovanie neprijateľné.

