Takto sme ju ešte nevideli. Nový imidž sadol Mirke Partlovej dokonale, vyzerá naozaj úžasne

Niekedy stačí naozaj málo, aby sa človek cítil lepšie a sebavedomejšie. Jemná úprava vlasov dokáže osviežiť vzhľad, dodať nový impulz a okamžite pritiahnuť pozornosť okolia.
Herečka Mirka Partlová sa na sociálnej sieti Instagram podelila o sériu záberov, na ktorých prezentuje svoju najnovšiu zmenu imidžu v podobe novej blond farby, ktorá jej nesmierne pristane. Minulý rok pritom fanúšikov zaujala výraznou vlasovou premenou, ktorá však nebola trvalá, keďže išlo o parochňu použitú v súvislosti s jej muzikálovým účinkovaním.
Malá zmena, veľký efekt
„Malý „refresh“,“ napísala Mirka stručne, no výstižne k fotografiám, na ktorých pózuje s novým účesom. Blond vlasy pôsobia sviežo, zdravo a jemne, pričom celý vzhľad dopĺňa elegantné kimono, ktoré fanúšikom takisto neuniklo. Herečka sa vo svojom popise nesnažila hrať na dokonalosť a s humorom priznala: „Netvrdím, že som vzorný „pečovateľ“ o vlasy, aj keď sa fakt snažím, ale po skrátení o pár centimetrov a zmene farby sa moje vlasy opäť cítia ako znovuzrodené,“ pričom dodala, že spolu s vlasmi sa na chvíľu znovuzrodila aj ona sama.
Presne tak pomenovala pocit, s ktorým sa stotožní nejeden človek: „Ako sa vraví: zlé vlasy – zlá nálada, dobré vlasy – pocit, že môžem všetko,“ odkázala svojim sledovateľom a práve tento pocit z jej fotiek priam srší.
