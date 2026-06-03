Na Slovensku našli hotový „poklad“: Pod zemou ležal 14-tisíc rokov. Išlo o jedného z posledných mamutov

Foto: Facebook - MH Invest

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Našli fragment kla, ktorý meria približne 80 až 100 centimetrov a jeho hrúbka dosahuje 8 až 10 centimetrov.

Archeologický výskum v rámci projektu Šurany Industrial Park priniesol ďalší výnimočný nález. K objavom, ktoré pomáhajú odhaľovať život dávnych obyvateľov nášho územia, sa v týchto dňoch zaradil pozostatok prehistorického zvieraťa – mamutí kel.

Ako informovali agentúru SITA vedeckí pracovníci Michal Cheben a Marek Vojteček z Archeologického ústavu SAV v Nitre, fragment kla meria približne 80 až 100 centimetrov a jeho hrúbka dosahuje 8 až 10 centimetrov. Objavený bol pri strojovom hĺbení manipulačnej jamy v hĺbke približne 220 centimetrov.

Patrí mamutovi srstnatému (Mammuthus primigenius), vyhynutému druhu, ktorý obýval Euráziu počas pleistocénu a prežíval až do začiatku holocénu. Išlo o jeden z posledných druhov mamutov.

Nejde o prvé pozostatky mamuta

„Nález nesúvisí so skúmanými archeologickými kontextmi, keďže sa nachádzal v pôvodných pleistocénnych sedimentoch. Predbežne môžeme povedať, že je z obdobia spred viac ako 12 000 rokov pred naším letopočtom. Nájdený kel sa momentálne stabilizuje a konzervuje v laboratóriách Archeologického ústavu SAV v Nitre. Následne sa bude podrobne analyzovať v spolupráci s odborníkmi z oblasti kvartérnej geológie,“ uviedol Cheben.

Foto: MH Invest

Ako podotkol, nálezy pozostatkov mamuta nie sú na západnom Slovensku ojedinelé. Zo širšieho okolia poznáme viaceré nálezy, ako napríklad z obcí Beša či Salka. Známe sú aj nálezy mamutích zubov z okolia Nitry a z regiónu dolného Považia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Ruttkaya priniesol výskum územia budúceho Priemyselného parku Šurany, v ktorom má vyrásť aj závod na výrobu batérií do elektromobilov, mnohé pozoruhodné nálezy.

Od konca roka 2024 archeológovia preskúmali približne 100 hektárov plochy a identifikovali osem lokalít s nálezmi z obdobia praveku, včasnej doby dejinnej aj stredoveku. K najvýznamnejším objavom patrí rozsiahla včasnostredoveká osada zo 7. až 8. storočia, ktorá sa rozprestierala na ploche viac ako päť hektárov.

Ilustračná foto: IJReid, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ide o najväčšiu známu lokalitu tohto typu na Slovensku. Archeológovia tu odkryli zahĺbené obydlia – zemnice s kamennými pieckami a skúmajú jedinečnú lokalita z doby rímskej z konca 2. storočia. Mimoriadne cenným objavom sú aj hrnčiarske pece z 8. storočia na výrobu keramických nádob, ktoré predstavujú prvý zdokumentovaný nález svojho druhu z obdobia Avarského kaganátu na Slovensku. Výsledky výskumov sú v súčasnosti prezentované na výstave v Synagóge v Šuranoch.

Od konca mája spoločnosť MH Invest v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV sprístupnila rozsiahlu posterovú výstavu, ktorá detailne približuje doterajšie výsledky stále prebiehajúceho veľkoplošného archeologického výskumu v lokalite budúceho strategického priemyselného parku Šurany Industrial Park. Výstava je dlhodobo voľne prístupná verejnosti v budove synagógy, ktorá je sídlom Mestského múzea v Šuranoch.

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