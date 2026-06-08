Milan Ondrík vo filme Bojovník ukáže inú tvár: Rola ho sprevádzala celé mesiace

Milan Ondrík

Foto: Instagram (milan_ondrik_official)

Frederika Lyžičiar
Zuzana Veslíková
Zo zákulisia filmov
Milan Ondrík v Bojovníkovi vstupuje do sveta MMA aj vlastnej minulosti.

Niektoré roly herec po nakrúcaní jednoducho odloží, no pri iných to také ľahké nie je. Milan Ondrík naznačuje, že film Bojovník pre neho patril práve k tým projektom, ktoré v ňom doznievali ešte dlho pred kamerou aj mimo nej.

Herec Milan Ondrík, známy z viacerých úspešných slovenských filmov, pre Koktejl prezradil, ako vníma svoju rolu vo filme Bojovník, ktorý má prísť do kín už v auguste tohto roka. Divákom sa v ňom predstaví ako Pavel „Hoff“ Hoffmeister, niekdajšia boxerská hviezda s titulmi aj olympijskou medailou, ktorú život po rokoch opäť postaví pred zápas. Namiesto dobre známeho ringu však vstupuje do sveta MMA, kde naňho čakajú nové pravidlá, tvrdý súper a minulosť, ktorá sa už nedá donekonečna obchádzať.

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Ondrík ako bývalý boxer čelí minulosti

Film Bojovník prináša príbeh muža, ktorý má za sebou veľké športové úspechy, no ani sláva a medaily nedokázali vyriešiť všetko, čo si nesie v sebe. Pavel „Hoff“ Hoffmeister sa vracia do sveta zápasenia v období, keď už nejde len o fyzickú prípravu a výkon, ale aj o to, či sa dokáže postaviť vlastnej minulosti.

Pre Milana Ondríka nejde o postavu, ktorá by bola podobná jeho predchádzajúcim úlohám. Naopak, herec v nej vidí výrazne odlišný typ človeka aj osudu. Ako sám priznal, práve to bolo preňho na tejto práci mimoriadne zaujímavé.

Milan Ondrík vo filme Bojovník
Foto: Bontonfilm

„Pre mňa iný tým, že to je absolútne iná postava, ako som doteraz hral, úplne iný osud človeka. Snažím sa ho veľmi, ako každú postavu, výrazne odlíšiť. A táto bola zaujímavá, že sa so mnou ťahala veľmi dlhé obdobie. Minimálne rok, odkedy som vedel, že to budem hrať, odkedy mi to bolo oznámené po kamerových skúškach v Prahe, vedel som, že sa budem musieť na to pripraviť,“ vyjadril sa Milan.

Ondríka čakala dlhá príprava aj tréningy

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