Obľúbeného herca Milana Ondríka ste takto ešte nevideli. V novom filme obsadil náročnú rolu

Prvá ukážka k snímke Bojovník je vonku.

Nový film režisérov Vojtěcha Friča a Tomáša Dianišku „sľubuje silnú charakterovú štúdiu muža, ktorého najťažší zápas sa odohráva mimo klietky,“ približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm očakávaný titul v hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom, ktorý sa predstaví ako zápasník Pavel „Hoff“ Hoffmeister.

„Sú veci, ktoré chcete hrať, a sú veci, ktoré nechcete prežiť. Aj o tom je film Bojovník. Pre mňa sa týmto filmom uzatvára jedna etapa môjho života, nielen toho filmového,“ hovorí Ondrík. „Odpúšťam a odpustil som všetkým, ale bojujem ďalej. Rovnako ako každý z nás je bojovníkom, aj ja bojujem vždy a všade. Boj sa nikdy nekončí. Bojovníkom je každý z nás. Bojovníkom je víťaz, pretože neprestal veriť. A preto bojuje,“ poznamenal k svojej úlohe.

Filmový príbeh ponúka náhľad do sveta, kde sa fyzická sila stretáva so psychickou krehkosťou. „Bojovník nie je klasickým športovým filmom, ale rozprávaním o bývalom majstrovi Európy a olympijskom medailistovi v boxe, ktorý sa po rokoch pokúša o návrat, tentoraz však do sveta MMA,“ vysvetľuje distribučná spoločnosť. Dodáva, že filmového bojovník nečaká len konflikt s novými pravidlami a obávaným súperom Bélom Kardosom v podaní Jána Jackuliaka, ale predovšetkým súboj s vlastnou minulosťou a vnútornými démonmi.

Tvorcovia snímku postavili na maximálnej autenticite, ktorá zdôrazňuje kontrast medzi drsným prostredím zápasenia a zložitými medziľudskými vzťahmi. Vedľa Milana Ondríka sa v kľúčových úlohách predstavia Ema Businská, Martin Finger, Ján Jackuliak, Hana Vagnerová či Eliška Balzerová.

Herecký ansámbel dopĺňajú aj Pavel Rímsky a Adam Vacula, výrazný filmový debut tam čaká rapera a speváka Calina, celým menom Calina Panfiliho. „Je to moja prvá rola, je mi blízka téma filmu a herectvo je vec, ktorá ma vždy fascinovala, tak som si ho chcel vyskúšať,“ zveril sa držiteľ cien Anděl a Český slavík.

Film Bojovník príde do kín 13. augusta.

Pozri aj tento článok
Zmena času je tu už o pár hodín: Pospíme si kratšie, nezabudnite si prestaviť hodinky

Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku

