Migaľ dočasne zastavil projekt obnovy portálu Slovensko.sk: Vec chce prediskutovať s Robertom Ficom

Príprava projektu obnovy portálu Slovensko.sk sa dočasne zastaví. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) v piatok požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), aby zatiaľ neschválili podpis zmlúv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Minister považuje za dôležité, aby sa pri tak významnom projekte postupovalo transparentne, zodpovedne a po dôkladnom zvážení všetkých súvislostí. O ďalšom postupe bude verejnosť informovať po stretnutí s premiérom,“ uviedol rezort.
Na zastavenie projektu v hodnote 90 miliónov eur v piatok vyzvalo opozičné hnutie PS. Minister má podľa nich počkať na pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať, a od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Upozornilo tiež, že nie je preukázané, žeby bol projekt rozpočtovo krytý a prípadný podpis by bol v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Kritika od Slovensko.Digital
Práve občianske združenie Slovensko.Digital upozornilo na vážne problémy spojené s pripravovanými IT zmluvami Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Združenie získalo prístup k dokumentom, ktoré potvrdzujú, že NASES plánuje podpísať zmluvy v celkovej hodnote vyše 93 miliónov eur s dodatočnými prevádzkovými nákladmi 15 miliónov eur ročne.
Slovensko.Digital popisuje tieto zmluvy ako škandalózne a poukazuje na ich predraženosť a netransparentnosť. Viaceré časti projektu sú totiž utajené pod kategóriou „Limitovaná informácia“. Podľa odborníka Ladislava Kovára ide o sumy, ktoré výrazne prekračujú náklady na súčasnú prevádzku portálu slovensko.sk a predstavujú záťaž pre štátny rozpočet na dlhé obdobie.
Slovensko.Digital žiadalo zastavenie projektov
Združenie zaslalo otvorený list predsedovi vlády, v ktorom žiada okamžité zastavenie projektov a preverenie procesov v NASES, ktoré umožnili takéto schvaľovanie investícií, pričom Hlavný kontrolný úrad a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nezachytili nepravidelnosti.
Analýza zmlúv ukázala, že projekty sa týkajú troch hlavných oblastí: G2G + IAM za viac než 66 miliónov eur, eDesk za približne 22 miliónov eur a eGov Fusion 2030 za viac než 4 milióny eur, pričom každý z projektov zahŕňa tiež vysoké ročné prevádzkové náklady. Zmluvy tiež vykazujú duplicity s existujúcimi riešeniami ako elektronická schránka, prihlasovanie a autorizácia prostredníctvom štátnych systémov.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre interez uviedlo, že pripravované zmluvy nepovažuje za škandalózne. Rezort zdôraznil, že sa riadi uznesením vlády a rešpektuje súčasný stav Ústredného portálu verejnej správy. „MIRRI pripravované zmluvy nepovažuje za škandalózne. Riadi sa len uznesením vlády a postupuje v jeho duchu a rešpektuje nelichotivý stav Ústredného portálu verejnej správy,“ uviedlo ministerstvo.
Nahlásiť chybu v článku