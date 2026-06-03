Slayáda je späť: Slovensko.Digital odhalilo škandalózne zmluvy NASES v hodnote 93 miliónov eur

Občianske združenie Slovensko.Digital upozornilo na vážne problémy spojené s pripravovanými IT zmluvami Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Združenie získalo prístup k dokumentom, ktoré potvrdzujú, že NASES plánuje podpísať zmluvy v celkovej hodnote vyše 93 miliónov eur s dodatočnými prevádzkovými nákladmi 15 miliónov eur ročne.
Slovensko.Digital popisuje tieto zmluvy ako škandalózne a poukazuje na ich predraženosť a netransparentnosť. Viaceré časti projektu sú totiž utajené pod kategóriou „Limitovaná informácia“. Podľa odborníka Ladislava Kovára ide o sumy, ktoré výrazne prekračujú náklady na súčasnú prevádzku portálu slovensko.sk a predstavujú záťaž pre štátny rozpočet na dlhé obdobie.
Slovensko.Digital žiada zastavenie projektov
Združenie už zaslalo otvorený list predsedovi vlády, v ktorom žiada okamžité zastavenie projektov a preverenie procesov v NASES, ktoré umožnili takéto schvaľovanie investícií, pričom Hlavný kontrolný úrad a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nezachytili nepravidelnosti.
Analýza zmlúv ukázala, že projekty sa týkajú troch hlavných oblastí: G2G + IAM za viac než 66 miliónov eur, eDesk za približne 22 miliónov eur a eGov Fusion 2030 za viac než 4 milióny eur, pričom každý z projektov zahŕňa tiež vysoké ročné prevádzkové náklady. Zmluvy tiež vykazujú duplicity s existujúcimi riešeniami ako elektronická schránka, prihlasovanie a autorizácia prostredníctvom štátnych systémov.
Firma Silentel, a. s., prítomná ako dodávateľ na projektoch eDesk a eGov Fusion 2030, má však podľa údajov z verejných registrov výrazne nižšie finančné kapacity, čo vzbudzuje otázky o jej schopnosti zvládnuť takéto zákazky. Podobne spoločnosť Globaltel, a. s., ktorá figuruje ako dodávateľ G2G+IAM, bude podľa vyjadrení ministra musieť do konca roka dodať rozsiahly projekt, čo je podľa expertov na hranici realizovateľnosti.
Kritika smeruje aj na spôsob obstarávania
Slovensko.Digital tiež kritizuje, že dokumentácia k produktom nebola zverejnená, a upozorňuje na klauzulu v zmluvách, ktorá by dovolila NASES utajiť celý kontrakt aj v centrálnom registri zmlúv, čím by bola vážne ohrozená transparentnosť štátneho IT. Združenie poukazuje aj na metodiku obstarávania – priame rokovacie konanie s vybraným dodávateľom, ktoré je mimoriadne výnimočné, avšak v tomto prípade nie sú splnené zákonom dané podmienky. Takýto postup otvára priestor na netransparentné konanie.
Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Steinhübl upozornil, že ide o návrat k praxi, kde sa štát viazal na predražené nákupy a duplicitné riešenia, čo výrazne zaťažuje financie verejnosti bez jasného efektu. Týmto prípadom sa tak opäť dostáva do popredia potreba prísnejšieho dohľadu nad štátnymi IT investíciami a zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní, aby sa zabránilo plytvaniu verejnými prostriedkami a posilnila dôvera občanov.
Poslanec PS Ján Hargaš kritizuje Samuela Migaľa za plánované zákazky agentúry ministerstva investícií NASES za 93 miliónov. Informácie o nich zverejnilo Slovensko.Digital. „Je to Migaľova slayáda, volá sa kauza portálu Slovensko.sk,“ povedal Hargaš.
MIRRI odmieta kritiku Slovensko.Digital
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre interez uviedlo, že pripravované zmluvy nepovažuje za škandalózne. Rezort zdôraznil, že sa riadi uznesením vlády a rešpektuje súčasný stav Ústredného portálu verejnej správy. „MIRRI pripravované zmluvy nepovažuje za škandalózne. Riadi sa len uznesením vlády a postupuje v jeho duchu a rešpektuje nelichotivý stav Ústredného portálu verejnej správy,“ uviedlo ministerstvo.
Zároveň zdôraznilo, že samotná realizácia projektu je v kompetencii a zodpovednosti NASES. „MIRRI do procesu nezasahuje, iba trvá na tom, aby bol celý proces realizovaný plne zákonne a čo najtransparentnejšie v rámci možností, ktorý pripúšťa citlivosť kritickej infraštruktúry štátu,“ dodal rezort.
Ministerstvo zároveň upozornilo, že Ústredný portál verejnej správy je podľa jeho vyjadrenia v kritickom stave v dôsledku zanedbanej údržby z minulých rokov. „V prípade jeho zlyhania by hrozili škody v stovkách miliónov eur a výpadok elektronickej komunikácie štátu na dlhé obdobie,“ tvrdí MIRRI.Rezort tiež naznačil, že okolo zákazky pôsobia záujmové skupiny.
„MIRRI si uvedomuje, že rôzne lobistické skupiny presadzujú svojich klientov a majú záujem získať túto zákazku, prípadne spôsobiť čo najväčšiu politickú škodu,“ uviedlo ministerstvo.
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