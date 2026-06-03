Slayáda je späť: Slovensko.Digital odhalilo škandalózne zmluvy NASES v hodnote 93 miliónov eur

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Slovensko.Digital žiada zastavenie projektov.

Občianske združenie Slovensko.Digital upozornilo na vážne problémy spojené s pripravovanými IT zmluvami Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Združenie získalo prístup k dokumentom, ktoré potvrdzujú, že NASES plánuje podpísať zmluvy v celkovej hodnote vyše 93 miliónov eur s dodatočnými prevádzkovými nákladmi 15 miliónov eur ročne.

Slovensko.Digital popisuje tieto zmluvy ako škandalózne a poukazuje na ich predraženosť a netransparentnosť. Viaceré časti projektu sú totiž utajené pod kategóriou „Limitovaná informácia“. Podľa odborníka Ladislava Kovára ide o sumy, ktoré výrazne prekračujú náklady na súčasnú prevádzku portálu slovensko.sk a predstavujú záťaž pre štátny rozpočet na dlhé obdobie.

Slovensko.Digital žiada zastavenie projektov

Združenie už zaslalo otvorený list predsedovi vlády, v ktorom žiada okamžité zastavenie projektov a preverenie procesov v NASES, ktoré umožnili takéto schvaľovanie investícií, pričom Hlavný kontrolný úrad a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nezachytili nepravidelnosti.

Analýza zmlúv ukázala, že projekty sa týkajú troch hlavných oblastí: G2G + IAM za viac než 66 miliónov eur, eDesk za približne 22 miliónov eur a eGov Fusion 2030 za viac než 4 milióny eur, pričom každý z projektov zahŕňa tiež vysoké ročné prevádzkové náklady. Zmluvy tiež vykazujú duplicity s existujúcimi riešeniami ako elektronická schránka, prihlasovanie a autorizácia prostredníctvom štátnych systémov.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Firma Silentel, a. s., prítomná ako dodávateľ na projektoch eDesk a eGov Fusion 2030, má však podľa údajov z verejných registrov výrazne nižšie finančné kapacity, čo vzbudzuje otázky o jej schopnosti zvládnuť takéto zákazky. Podobne spoločnosť Globaltel, a. s., ktorá figuruje ako dodávateľ G2G+IAM, bude podľa vyjadrení ministra musieť do konca roka dodať rozsiahly projekt, čo je podľa expertov na hranici realizovateľnosti.

Kritika smeruje aj na spôsob obstarávania

Slovensko.Digital tiež kritizuje, že dokumentácia k produktom nebola zverejnená, a upozorňuje na klauzulu v zmluvách, ktorá by dovolila NASES utajiť celý kontrakt aj v centrálnom registri zmlúv, čím by bola vážne ohrozená transparentnosť štátneho IT. Združenie poukazuje aj na metodiku obstarávania – priame rokovacie konanie s vybraným dodávateľom, ktoré je mimoriadne výnimočné, avšak v tomto prípade nie sú splnené zákonom dané podmienky. Takýto postup otvára priestor na netransparentné konanie.

Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Steinhübl upozornil, že ide o návrat k praxi, kde sa štát viazal na predražené nákupy a duplicitné riešenia, čo výrazne zaťažuje financie verejnosti bez jasného efektu. Týmto prípadom sa tak opäť dostáva do popredia potreba prísnejšieho dohľadu nad štátnymi IT investíciami a zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní, aby sa zabránilo plytvaniu verejnými prostriedkami a posilnila dôvera občanov.

Poslanec PS Ján Hargaš kritizuje Samuela Migaľa za plánované zákazky agentúry ministerstva investícií NASES za 93 miliónov. Informácie o nich zverejnilo Slovensko.Digital. „Je to Migaľova slayáda, volá sa kauza portálu Slovensko.sk,“ povedal Hargaš.

MIRRI odmieta kritiku Slovensko.Digital

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre interez uviedlo, že pripravované zmluvy nepovažuje za škandalózne. Rezort zdôraznil, že sa riadi uznesením vlády a rešpektuje súčasný stav Ústredného portálu verejnej správy. „MIRRI pripravované zmluvy nepovažuje za škandalózne. Riadi sa len uznesením vlády a postupuje v jeho duchu a rešpektuje nelichotivý stav Ústredného portálu verejnej správy,“ uviedlo ministerstvo.

Zároveň zdôraznilo, že samotná realizácia projektu je v kompetencii a zodpovednosti NASES. „MIRRI do procesu nezasahuje, iba trvá na tom, aby bol celý proces realizovaný plne zákonne a čo najtransparentnejšie v rámci možností, ktorý pripúšťa citlivosť kritickej infraštruktúry štátu,“ dodal rezort.

Ministerstvo zároveň upozornilo, že Ústredný portál verejnej správy je podľa jeho vyjadrenia v kritickom stave v dôsledku zanedbanej údržby z minulých rokov. „V prípade jeho zlyhania by hrozili škody v stovkách miliónov eur a výpadok elektronickej komunikácie štátu na dlhé obdobie,“ tvrdí MIRRI.Rezort tiež naznačil, že okolo zákazky pôsobia záujmové skupiny.

„MIRRI si uvedomuje, že rôzne lobistické skupiny presadzujú svojich klientov a majú záujem získať túto zákazku, prípadne spôsobiť čo najväčšiu politickú škodu,“ uviedlo ministerstvo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac