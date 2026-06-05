Úrad vlády mení pôsobisko, pracovníci sa sťahujú: Ukončil sa predražený nájom, vraj plnia sľub občanom

Budova a priestory Úradu vlády.

Foto: Facebook - Úrad vlády Slovenskej republiky

Roland Brožkovič
Pôsobenie v starých priestoroch vraj stálo 190 000 eur mesačne.

Úrad vlády Slovenskej republiky mení svoje pôsobisko a hovorí, že tým ušetrí peniaze. Poslanec Juraj Gedra, vedúci úradu vlády, sa zároveň chváli, že úrad tým plní svoj sľub občanom a šetrí aj na sebe.

„Úrad vlády Slovenskej republiky napĺňa svoje sľuby, ako aj prijaté konsolidačné opatrenia. V zmysle už v minulosti avizovaného rušenia nevýhodného prenájmu administratívnych priestorov v centre Bratislavy prišlo aj na reálne skutky,“ píše sa v spoločnom príspevku Úradu vlády SR a práve Gedru.

Nakoniec došlo aj na bývalú vládu, ktorá podľa Gedru koncom roka 2020 uzatvorila nevýhodnú zmluvu o nájme súkromných administratívnych priestorov, do ktorých boli presťahovaní zamestnanci zo štátnych budov. Pôsobenie v týchto priestoroch vraj stálo 190 000 eur mesačne plus viac ako 90 000 eur za prevádzkové náklady a energie. Celkovo tak štát zaplatil viac ako 15 miliónov.

Podľa Denníka N hovorí Gedra o odchode z priestorov Park One na bratislavskom Námestí 1. mája. Zamestnanci budú presťahovaní do historického Karáčoniho paláca a do budovy na Hanulovej ulici.

„Jasný signál“

„Z uvedeného dôvodu vedenie Úradu vlády SR prijalo rozhodnutie a k 31. 05. 2026 ukončilo pôsobenie v daných priestoroch, s tým, že časť zamestnancov bola presťahovaná do novo zrekonštruovaných štátnych priestorov národnej kultúrnej pamiatky Karačoniho paláca. Druhá časť zamestnancov bude v priebehu mesiaca jún presťahovaná do aktuálne rekonštruovaných administratívnych priestorov na Hanulovej ulici v Dúbravke,“ dodal úrad.


Po tomto presune budú zamestnanci Úradu vlády SR už iba v novo zrekonštruovaných priestoroch vo vlastníctve úradu.

„Prijaté rozhodnutie zároveň vysiela jasný signál, že štát má v prvom rade efektívne využívať vlastný majetok a hospodáriť s verejnými financiami zodpovedne. Cieľom nie je len ukončenie jedného nevýhodného nájmu, ale nastavenie princípu, podľa ktorého štátne inštitúcie nemajú bez reálnej potreby uzatvárať finančne náročné nájomné zmluvy na súkromné budovy, a už vôbec nie v najdrahších lokalitách Slovenska, pokiaľ disponujú vlastnými priestormi schopnými zabezpečiť ich riadne fungovanie,“ píše úrad.

Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy, ktorý slúži ako hlavný odborný, organizačný a technický aparát pre vládu, premiéra a podpredsedov vlády.Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať plynulý chod vládneho kabinetu, pripravovať podklady na jeho rokovania a koordinovať plnenie úloh, ktoré z týchto rokovaní vyplývajú. Okrem toho kontroluje, ako ministerstvá a ostatné štátne úrady plnia schválené uznesenia a vládne programy.
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