Finále Pána prsteňov sa vracia do kín: 20. výročie premiéry Návratu kráľa prinesie až 60 minút nového materiálu

Čo má spoločné veľkofilm Titanic režiséra Jamesa Camerona a finálny diel trilógie Pán prsteňov s podtitulom Návrat Kráľa režiséra Petera Jacksona? Oba filmy tento rok oslávili, resp. ešte len oslávia, okrúhle výročie svojho prvého uvedenia v kinách. A obidve snímky sa na obmedzený čas opäť dostali, resp. dostanú, na veľké plátna kín.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podobností je ale omnoho viac. Titanic a aj Pán prsteňov: Návrat Kráľa (The Lord of the Rings: Return of the King) získali na udeľovaní Oscarov totožný počet sošiek. Dalo by sa ale tvrdiť, že fantasy zo Stredozeme zabodovala ešte viac. V roku 2004 si totiž z ceremoniálu film Petera Jacksona odniesol sošku z každej kategórie, v ktorej bol nominovaný, vrátane kategórie Najlepší celovečerný film, čo pre fantasy projekty nebýva príliš zvykom.

Návrat Kráľa do kín

Veľkofilm, ktorý je zavŕšením trilógie Pán prsteňov, sa prvýkrát v amerických kinách objavil v decembri 2003, no a pri príležitosti 20. výročia sa niektoré kiná rozhodli už v apríli fanúšikov tohto kultového diela nesmierne potešiť. Oscarovú snímku uvedú na limitovaný čas opäť na plátna, pričom nepôjde o verziu, ktorú mal možnosť vidieť každý, píše web Screenrant.

201 minút trvá pôvodný kino zostrih, ktorý bol aj na Slovensku v roku 2004 uvedený. 20 rokov ale treba osláviť veľkolepejšie, preto sa prvýkrát v kinosálach objaví jeho predĺžená verzia, ktorá bude trvať až 263 minút. Tí, ktorí tento zostrih nevideli na DVD alebo BluRay, tak budú mať možnosť vidieť viac ako hodinu nového materiálu a pôvodne vystrihnutých scén.

Medzi scénami, ktoré boli pôvodné vystrihnuté, sa nachádza napríklad Sarumanova smrť, ktorou celý film začína. Ako informuje web Screenrant, aj napriek tomu, že bol Saruman dôležitou postavou a zloduchom v prvých dvoch filmoch, v treťom sa neobjavil. Jeho scény boli z finálneho zostrihu odstránené aj napriek tomu, že Návrat Kráľa zobrazuje Isengard obsadený Entmi.

V predĺženej verzii, ktorá sa dočkala vydania na DVD a BluRay, tiež máme možnosť vidieť príbeh Čarodejníka z Angmaru, ďalšieho zloducha, ktorý v pôvodnom zostrihu nebol nikdy úplne zachytený. Hĺbka jeho desivej moci počas bitky o Minas Tirith je prítomná práve v týchto scénach. Uvidíme dokonca aj jeho súboj s Gandalfom.

Už v apríli, ale len vo vybraných kinách

V 263 minútach filmu Pán prsteňov: Návrat Kráľa toho bude, samozrejme, ešte viac. Vybrané kiná špeciálnu predĺženú verziu filmu začnú premietať od 13. apríla 2023. Zatiaľ ale nie je jasné, či sa k americkým sieťam pridajú aj tie európske a či vôbec nejaké z tých slovenských.

V minulosti sa konali rôzne premietacie maratóny, kedy malé slovenské kiná premietali všetky tri diely Pána prsteňov za sebou. Podobný filmársky zážitok by ale uvítal nejeden fanúšik príbehov zo Stredozeme.