Markíza prehovorila: Osud Marka Kramára v seriáli Sľub bude televízia po desivej autonehode vyhodnocovať

Foto: Screen Instagram (925marce / tvmarkizaofficial)

Zuzana Veslíková
Seriál Sľub
Mladíka fanúšikovia seriálu zbožňujú.

Počas víkendu sa v médiách objavila správa o dopravnej nehode, ktorej aktérom bol len 17-ročný Marko Kramár, syn Maroša Kramára. Navyše mal šoférovať bez vodičského preukazu a pod vplyvom alkoholu. Môže táto kauza ovplyvniť jeho nádejnú hereckú kariéru? 

Ako sme vás informovali, Marko nabúral autom do betónového múru, pričom v aute nebol sám. Našťastie sa nikomu nemalo nič stať. Na Instagrame Marko zverejnil video, v ktorom sa k situácii vyjadril.

Prehovoril a opísal, čo sa stalo

„Chcel som sa vyjadriť hneď, ako sa to stalo, ale kvôli tomu, že trestný proces je ešte v konaní, tak mi bolo odporúčané sa nejakého vyjadrenia zatiaľ zdržať, takže sa vám ohlasujem hneď, ako mi to bolo dovolené,“ vysvetlil Marko vo videu.

Následne objasnil, čo sa stalo: „V sobotu ráno som bol súčasťou autonehody, ktorú som zapríčinil ja. Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a, samozrejme, aj všetky následky.“ Priznal aj, že si uvedomuje, že situácia mohla skončiť oveľa horšie, ak by nemal šťastie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa marcė (@925marce)

Jeho účinkovanie v ďalšej sérii bude Markíza vyhodnocovať

Marko Kramár je hviezdou seriálu Sľub, ktorý diváci milujú. Oslovili sme preto televíziu Markíza s otázkou, či plánuje pristúpiť k nejakým krokom voči jeho osobe a pôsobeniu v seriáli Sľub či v prípadných iných projektoch televízie.

„Postava, ktorú stvárňuje Marko Kramár, bude súčasťou seriálu Sľub počas celej aktuálnej jarnej sezóny, keďže sa seriál natáča s dlhodobým predstihom. Jeho účinkovanie v ďalšej sérii bude televízia Markíza vyhodnocovať,“ uviedla pre interez PR manažérka Alexandra Hrušková.

