Messi opäť posunul hranice futbalu: Strelil 17. gól na futbalových MS a prekonal rekord Kloseho

Keď sa zdalo, že Lionel Messi už vo futbale nemá čo dokazovať, pridal ďalší rekord do svojej bohatej zbierky. Argentínsky kapitán sa na majstrovstvách sveta zapísal do histórie ako najlepší strelec šampionátov všetkých čias a prekonal výkon, ktorý dlhé roky držal nemecký útočník Miroslav Klose. V 38 rokoch tak opäť potvrdil, že patrí medzi najvýznamnejšie postavy, aké kedy futbalové trávniky videli.
Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoj 17. gól na svetových šampionátoch a prekonal historický strelecký rekord Miroslava Kloseho. Tridsaťosemročný útočník dosiahol rekordný zásah v pondelkovom zápase J-skupiny MS 2026 v americkom Arlingtone proti Rakúsku, keď v 38. minúte otvoril skóre.
Na rekord potreboval 28 zápasov
Messi mal doteraz na konte 16 gólov na majstrovstvách sveta a o rekordný zápis sa s bývalým nemeckým reprezentačným útočníkom delil. Kapitán argentínskej reprezentácie vyrovnal rekord v predošlom skupinovom dueli, keď hetrikom zariadil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3:0. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty potreboval na 17 gólov 28 zápasov, Klose skóroval 16-krát v 24 dueloch. Messi, ktorý v stredu oslávi 39. narodeniny, mohol zaznamenať rekordný 17. gól už v 9. minúte zápasu s Rakúskom, ale nepremenil pokutový kop.
Historický míľnik pritom nebol jediným rekordom, ktorý Argentínčan na turnaji dosiahol. Už v stretnutí proti Alžírsku sa stal najstarším hráčom, ktorý na majstrovstvách sveta zaznamenal hetrik. Vo veku 38 rokov a 357 dní prekonal dovtedajší rekord Cristiana Ronalda z roku 2018. Zároveň išlo o jeho vôbec prvý hetrik na svetovom šampionáte.
Môže pridať ďalšie rekordy
Pre Messiho sa však turnaj ani zďaleka nekončí. Argentínska legenda môže ešte navýšiť svoj rekord v počte odohraných zápasov na majstrovstvách sveta. Už na šampionáte v Katare sa odpútala od Nemca Lothara Matthäusa a stala sa hráčom s najvyšším počtom štartov v histórii turnaja.
Každý ďalší duel tak posúva jeho rekordnú hranicu vyššie. V prípade úspešného ťaženia Argentíny môže Messi pridať niekoľko ďalších štartov a ešte viac skomplikovať situáciu budúcim generáciám futbalistov, ktoré by sa jeho číslam chceli priblížiť.
Klose pred rekordom varoval
Samotný Miroslav Klose pritom ešte pred začiatkom turnaja pripustil, že jeho historické maximum nemusí vydržať dlho. V rozhovore pre nemecké médiá uviedol, že pri väčšom počte účastníkov a zápasov rastie aj šanca na prekonanie rekordov. „Očakávam, že môj rekord bude prekonaný už na tomto turnaji. Pri väčšom počte účastníkov sa odohrá viac zápasov, a tým vznikne aj viac príležitostí na strelenie gólov,“ povedal Klose v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung.
Majster sveta z roku 2014 bol so 16 presnými zásahmi historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta. K jeho rekordu sa z aktívnych hráčov najviac približoval práve Argentínčan Lionel Messi a taktiež Francúz Kylian Mbappe.
Klose zdôraznil, že s prekonaním svojho maxima je zmierený. „Aj tak by raz musel byť môj rekord prekonaný. Ak by sa to teraz podarilo Messimu, vôbec by mi to neprekážalo,“ uviedol bývalý útočník podľa DPA.
Štyridsaťsedemročný Klose, ktorý v súčasnosti vedie druholigový nemecký klub 1. FC Norimberg, skóroval na MS 2002, 2006, 2010 i 2014. Rekord stanovil na MS 2014 v Brazílii. Historický 16. gól strelil v semifinálovom zápase proti domácemu výberu, v ktorom Nemecko zvíťazilo vysoko 7:1 a prekonal tak dovtedajšie maximum Brazílčana Ronalda (15).
Nahlásiť chybu v článku