Horúčavy končia, no Slovensko si nevydýchne. Ochladenie vystrieda návrat tepla a extrémne sucho

Foto: TASR - Lukáš Grinaj/ TASR /AP

Martin Cucík
Od extrémneho počasia si oddýchneme, teploty padnú aj o 10 stupňov Celzia. Dlho to však trvať nebude.

Slovensko má za sebou historickú vlnu horúčav. Teploty po prvý raz prekročili hranicu 42 stupňov Celzia a rekordy padali prakticky zo dňa na deň. Extrémne teplo však dlho nevydrží. Už počas piatka začne cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie búrky, zrážky a výrazné ochladenie.

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Po rekordnom teple prichádza výrazná zmena počasia. Cez naše územie podľa SHMÚ postupuje studený front, ktorý ukončí najhorúcejšiu fázu vlny horúčav. Meteorológovia upozorňujú, že so zmenou počasia prídu aj búrky, prehánky a miestami intenzívne zrážky.

Teploty klesnú o viac ako desať stupňov

V posledných dňoch sa Slovensko pieklo pri teplotách nad 40 stupňov. Po prechode frontu príde konečne citeľné ochladenie. Najmä na severe a v horských oblastiach budú teploty výrazne nižšie, pričom horúčavy vystrieda premenlivejšie letné počasie.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Na viacerých miestach bude oblačno až zamračené a najmä na strednom Slovensku a Spiši sa očakávajú dažďové prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Pri búrkach treba počítať s možným krátkodobým zosilnením vetra, prívalovými zrážkami a lokálne aj s nepríjemnými sprievodnými javmi.

Kým počas rekordných dní sa maximá šplhali nad 40 stupňov, v piatok SHMÚ očakáva najvyššie denné teploty väčšinou medzi 27 až 33 °C. Na severe, Spiši a v chladnejších oblastiach bude ešte menej, približne 21 až 27 °C.

Leto sa nekončí

August má však naďalej zostať nadpriemerne teplý. Piatková zmena počasia prinesie Slovensku úľavu po rekordnej vlne horúčav, no leto sa tým nekončí. Podľa dlhodobejšieho výhľadu SHMÚ by mal byť august naďalej teplotne nadpriemerný. Po krátkom ochladení sa môže vrátiť teplejšie počasie. Meteorológovia však zatiaľ neočakávajú opakovanie extrému, ktorý priniesol teploty nad 40 stupňov Celzia.

Rekord vydržal len jediný deň

Štvrtkový nový absolútny slovenský teplotný rekord z Dolných Plachtiniec v okrese Veľký Krtíš dosiahol podľa údajov SHMÚ hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Slovensko tak po prvý raz v histórii prekročilo hranicu 42 °C. Predchádzajúci rekord pritom vydržal iba jediný deň – v stredu namerali v Kamenici nad Hronom pri Štúrove 41,4 °C.

Ani tento rekord však dlho nevydržal, keďže vo štvrtok najskôr stanica v Štrkovci pri Tornali zaznamenala 41,6 °C a neskôr teplota v Dolných Plachtinciach vystúpila ešte vyššie.

Ochladenie pomôže ľuďom, sucho však nevyrieši

Hoci príchod studeného frontu prinesie po rekordných horúčavách citeľnú úľavu, problém so suchom na Slovensku zostáva. Zrážky, ktoré prídu spolu so zmenou počasia, totiž podľa meteorológov nemusia byť dostatočné na výrazné zlepšenie situácie. Slovensko sa už mesiace stretáva s výrazným nedostatkom vlahy.

Lesný požiar
Ilustračná foto: Pexels

Podľa údajov SHMÚ sa rôzny stupeň sucha vyskytuje na väčšine územia krajiny. Najhoršia situácia je najmä na západnom Slovensku, v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Problémy spôsobuje najmä dlhodobý deficit zrážok. V Hurbanove zaznamenali jeden z najsuchších júlov za posledné desaťročia, pričom nedostatok vody sa prejavuje na poľnohospodárskej pôde, v lesoch aj na vodných tokoch.

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