Známa slovenská firma čelí konkurzu a miliónovým dlhom. Jej technológie používali po celom svete

Terminál v MHD od spoločnosti Emtest

Foto: Emtest

Martin Cucík
Žilinská firma EMTEST svoje technológie úspešne dostala do celého sveta. Dnes má však obrovské dlžoby a čelí konkurznému konaniu.

Keď si cestujúci v Žiline, Poľsku či Kolumbii pípne kartou na termináli vo vozidle MHD alebo si kúpi parkovací lístok cez appku Qrpark, je šanca, že používa technológiu žilinskej firmy EMTEST. Táto spoločnosť, ktorá roky dodávala „mozgy“ dopravných systémov v desiatkach miest po celom svete, teraz čelí konkurznému konaniu.

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Návrh na vyhlásenie konkurzu podala 23. júla 2026 poľská spoločnosť DYSTEN so sídlom v Zabrze. Podľa uznesenia súdu si DYSTEN voči EMTESTU nárokuje pohľadávku vo výške 250 000 eur s príslušenstvom, ktorá vznikla zo zmluvy z februára 2021 na návrh, dodávku, spustenie a servis dynamického informačného systému pre cestujúcich.

EMTEST podľa súdu na výzvu na úhradu z júla 2026 nereagoval a dlh neuhradil. Navrhovateľ v podaní označil aj ďalších veriteľov s pohľadávkami viac ako 90 dní po splatnosti.

Konkrétne zdravotnú poisťovňu Dôvera (spolu vyše 16 000 eur) a Stredoslovenskú energetiku (približne 94 000 eur), čo malo dokladať, že firma dlhodobo neplatí viacerým veriteľom súčasne. Reálne dlhy spoločnosti sú však omnoho vyššie.

5. augusta 2026 bolo teda voči spoločnosti začaté konkurzné konanie. Pokúsili sme sa kontaktovať aj samotnú spoločnosť, telefóny boli vypnuté.

Dlhy presahujúce 2 milióny eur

Konkurzný návrh poľskej firmy nie je jediným ukazovateľom finančných problémov EMTESTU. Podľa verejne dostupných informácií portálu Finstat má spoločnosť nedoplatky aj voči viacerým verejným inštitúciám, pričom celková suma presahuje 2 milióny eur. Najvyšší dlh eviduje Sociálna poisťovňa, k 13. 7. 2026 išlo o 1 259 492,64 eur. Všeobecnej zdravotnej poisťovni firma dlží sumu 471 397,56 eur, Finančnej správe SR nedoplatila 282 776,49 eur na daniach a zdravotnej poisťovni Union k 4. 8. 2026 dlhovala 33 149,99 eur.

Začatie konkurzného konania ešte neznamená, že bol na majetok firmy vyhlásený konkurz. To je až ďalší krok, o ktorom bude súd rozhodovať samostatne po preskúmaní majetkových pomerov spoločnosti.

Samotné začatie konania má však už teraz právne účinky. EMTEST môže robiť už len bežné právne úkony, nemožno voči jeho majetku začať ani viesť exekúcie a výkon rozhodnutí, prerušujú sa už začaté exekučné konania a spoločnosť nemôže prejsť premenou ani zmenou právnej formy.

Viac ako 30-ročná história

EMTEST je pritom dlhoročne etablovaná spoločnosť. Vznikla už v roku 1990 a v roku 2005 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť. Založili ju prevažne bývalí zamestnanci Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline a firma si postupne vybudovala povesť systémového integrátora v oblasti verejnej dopravy.

Vyrábala a dodávala palubné odbavovacie terminály, validátory na bezkontaktné karty, riešenia pre nákladnú logistiku, dochádzkové a parkovacie systémy aj vlastnú elektroniku. Podľa firemných materiálov jej technológie bežia v dopravných podnikoch a mestách na Slovensku, v Poľsku, Nemecku, Turecku, Kolumbii, Kuvajte, Malajzii, Česku či Lotyšsku.

Projekty spoločnosti Emtest
Firma pracovala na projektoch po celom svete. Reprofoto: Emtest.sk

Firma sa v minulosti chválila aj medzinárodnými úspechmi. EMTEST sa v slovenských médiách objavil aj v súvislosti so svojimi zahraničnými projektmi. Portál My Žilina v roku 2019 informoval, že sa žilinská firma stala súčasťou medzinárodnej aliancie 12 spoločností s cieľom vybudovať inteligentný dopravný systém v Egypte.

Konkrétne v rámci projektu elektrických autobusov v Káhire s implementovaným elektronickým platobným systémom na báze predplatených čipových kariet. EMTEST vtedy dostal priestor vyrábať elektronické zariadenia pre riadenie dopravy priamo v Žiline a firma sa prezentovala ako expert na hardvérové aj softvérové riešenia pre verejnú dopravu.

Miliónové tržby aj straty

V posledných rokoch firma zamestnávala rádovo desiatky až stovku ľudí a do roku 2023 dosahovala ročné tržby v miliónoch eur. Hospodárenie však bolo stratové.

Tržby spoločnosti EMTEST
Reprofoto: Finstat

Kým v roku 2021 firma ešte skončila s miernym ziskom 3 074 eur a tržbami 2,86 milióna eur, v nasledujúcich rokoch sa jej darilo výrazne rásť. V roku 2023 dosiahla tržby na úrovni 7,05 milióna eur, hospodárenie sa jej však napriek tomu prehuplo do straty 41 531 eur.

Zlom prišiel v roku 2024, keď firma zaznamenala prudký prepad výsledkov a strata sa vyšplhala do miliónov eur. Rok 2025 priniesol ešte hlbší pád na strane tržieb, ktoré klesli len na 166 311 eur, zatiaľ čo strata za rok dosiahla 1,48 milióna eur. Firma teda vstupovala do konkurzného konania už s viacročným trendom klesajúcich tržieb a narastajúcich strát.

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