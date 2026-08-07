Toyota zastavila výrobu, stovky letov sú zrušené. Japonsko sa pripravuje na úder tajfúnu Dolphin

Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 000 obyvateľov juhozápadných častí krajiny v dôsledku tajfúnu Dolphin, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady zároveň v piatok zrušili viac ako 500 letov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
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Tajfún dosahoval maximálnu rýchlosť vetra 144 kilometrov za hodinu s nárazmi až 198 kilometrov za hodinu a približoval sa k reťazcu ostrovov medzi regiónom Kjúšú a prefektúrou Okinawa, uviedla Japonská meteorologická agentúra (JMA). Do krajiny by mal priniesť veľmi silný vietor a veľa zrážok.
Toyota pozastavila výrobu
Úrady vydali príkazy na evakuáciu pre takmer 260 000 obyvateľov prefektúr Kagošima a Okinawa. Spoločnosť Toyota v piatok pozastavila prevádzku v deviatich továrňach.
Očakáva sa, že Dolphin si zachová svoju silu aj po priblížení sa k prefektúre Okinawa a mohol by tak poškodiť alebo zničiť niektoré stavby. Podľa meteorológov by mohlo dôjsť aj k povodniam.
Tajfún na ostrov Kjúšú priniesol silný vietor. Reuters pripomína, že tamojšia prefektúra Kumamoto sa stále spamätáva z minulotýždňového zemetrasenia s magnitúdou 7,1. Približne 6700 obyvateľov tejto prefektúry zostáva v evakuačných centrách, keďže mnoho ľudí prišlo o domovy.
Premiérka po zemetrasení oznámila, že v niektorých oblastiach došlo k výpadkom elektrickej energie aj požiarom. Celkový rozsah škôd úrady ešte stále vyhodnocujú. JMA pôvodne varovala pred vlnou cunami s výškou jedného metra, ktorá by mohla zasiahnuť japonské pobrežie.
Približne o dve hodiny neskôr agentúra varovanie zrušila. Na ostrove Kjúšú bola dočasne pozastavená prevádzka rýchlovlakov šinkansen i miestnych vlakov z dôvodu bezpečnostných kontrol. V troch jadrových elektrárňach, ktoré sa nachádzajú v oblasti, nezistili žiadne nezvyčajné javy.
Extrémne zrážky aj slnko
Očakáva sa, že Dolphin si zachová svoju silu aj po priblížení sa k prefektúre Okinawa a mohol by tak poškodiť alebo zničiť niektoré stavby. Ako uvádza agentúra Reuters, podľa Japonskej meteorologickej agentúry sa môže vytvoriť aj takzvané lineárne pásmo intenzívnych búrok, ktoré prináša extrémne zrážky na malom území a výrazne zvyšuje riziko bleskových povodní a zosuvov pôdy.
Meteorologická agentúra upozornila aj na riziko úpalu. Napriek blížiacemu sa tajfúnu môžu teploty v niektorých oblastiach vystúpiť až na 36 stupňov Celzia, preto vyzvala obyvateľov, aby sa chránili nielen pred extrémnym počasím, ale aj pred vysokými teplotami.
Japonsko patrí medzi krajiny, ktoré každoročne zasahuje niekoľko tajfúnov. Najväčšie škody zvyčajne spôsobujú silný vietor, prívalové dažde, zosuvy pôdy a záplavy. Oblasti na juhozápade krajiny vrátane Okinawy a Kjúšú patria medzi regióny, ktoré bývajú týmito tropickými cyklónami zasiahnuté najčastejšie.
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