Agresívny muž slovne napadol Martina Šimečku: Komentátor tvrdí, že išlo o opakovanie Ficových slov

Komentátor Martin Milan Šimečka

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Zo zverejneného záznamu vyplýva, že muž pristúpil k Šimečkovi cielene a od začiatku volil konfrontačný tón.

Komentátor Martin Milan Šimečka sa stal terčom slovného útoku vo verejnom priestore. K incidentu došlo v piatok popoludní v bratislavskom Fresh Markete, kde ho oslovil neznámy muž a začal ho vulgárne urážať.

Celú situáciu si pritom nahrával na mobilný telefón. O incidente informoval v pondelok Denník N. Video sa následne začalo šíriť na sociálnych sieťach a viacerých internetových stránkach.

Muž sa od začiatku snažil vyvolať konflikt

Zo zverejneného videa vyplýva, že muž pristúpil k Šimečkovi cielene. Už v úvode ho konfrontoval s jeho staršími výrokmi a následne prešiel k vulgarizmom. Komentátor mu odpovedal, že si nepotykali a nemá sa s ním takýmto spôsobom rozprávať. Konflikt sa tým však neskončil.

Neznámy muž začal útočiť aj na Šimečkovu manželku Martu Šimečkovú, pričom ju vulgárne urážal a kričal, že má vrátiť peniaze. Počas slovnej výmeny došlo aj ku krátkemu fyzickému kontaktu. Muž otvorenou dlaňou zasiahol Šimečkovo predlaktie. K vážnejšiemu napadnutiu však nedošlo.

Odišiel až po tom, čo si ho Šimečka začal fotografovať

Situácia sa upokojila až vo chvíli, keď si Martin M. Šimečka vytiahol mobilný telefón a oznámil mužovi, že si ho odfotí. Komentátor následne zachytil agresora na fotografii v momente, keď odchádzal.

Ani pri odchode však muž neprestal s urážkami. Posledné vulgarizmy smeroval na Šimečku aj na jeho syna, predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku. Celý incident trval len niekoľko sekúnd. Pri konflikte boli prítomní aj ďalší ľudia, ktorí však do situácie nezasiahli.

Michal Šimečka z PS
Foto: TASR – Martin Baumann

Šimečka: Takéto útoky sú skôr výnimkou

Komentátor po incidente uviedol, že napriek rastúcej polarizácii spoločnosti sa s podobnými útokmi nestretáva často. Tvrdí, že oveľa častejšie zažíva prejavy podpory od ľudí, ktorí ho oslovujú na verejnosti. „Bola to znôška blbostí, ktorá bola v zásade reprodukciou Ficových výrokov,“ zhodnotil incident.

Na políciu sa obrátiť neplánuje. Zároveň však uviedol, že podporuje ľudí, ktorí podobné verbálne útoky nahlasujú, pretože považuje za dôležité, aby takéto správanie nezostávalo bez odozvy.

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