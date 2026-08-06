„Zhasne celý Perzský záliv,“: Teherán dvíha varovný prst. Ak Trump zaútočí, podnikne rázne kroky

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
SITA
TASR
Útok na Irán
Irán stupňuje hrozby.

Irán minulý týždeň výrazne vystupňoval hrozby voči svojim susedom v Perzskom zálive a odkázal im, že v prípade amerických útokov na iránske elektrárne „zhasne“ celý región. Teherán podľa dvoch regionálnych predstaviteľov zároveň zostavil zoznam konkrétnych cieľov, na ktoré by zaútočil.

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Perzský záliv zhasne

„Irán pohrozil, že ak Trump zaútočí na jeho elektrárne, zhasne Perzský záliv, krajinu po krajine,“ povedal pod podmienkou anonymity predstaviteľ jedného zo štátov regiónu. Druhý regionálny predstaviteľ obsah varovania potvrdil. Teherán prostredníctvom sprostredkovateľov odkázal, že na prípadné útoky proti svojim elektrárňam odpovie údermi na rovnaký typ infraštruktúry v krajinách Perzského zálivu.

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Medzi cieľmi majú byť elektrárne aj zariadenia na odsoľovanie morskej vody, od ktorých je púštny región výrazne závislý pri zásobovaní pitnou vodou. Podobné hrozby Irán vyslovil už v minulosti, tentoraz však bolo varovanie podľa zdroja „veľmi vážne“ a zahŕňalo „dlhý zoznam cieľov, na ktoré by zaútočili“.

Trump hovoril o najväčšom útoku od druhej svetovej vojny

Americký prezident Donald Trump predtým hrozil rozsiahlym útokom na Irán, ktorý podľa neho mohol byť „najväčším útokom od druhej svetovej vojny“. Americké médiá uvádzali, že Washington zvažoval aj zásahy proti energetickej infraštruktúre. Trump cez víkend od útoku upustil, pričom poukázal na žiadosti Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kataru o zmiernenie napätia a na nádej na diplomatickú dohodu.

Americký prezident Donald Trump
Foto: SITA/AP

Odvolaním úderu chcel dať prezident Spojených štátov amerických podľa svojich slov šancu rokovaniam. Teherán vyzval, aby urýchlene pristúpil na dohodu s Washingtonom.

Týmito diplomatickými krokmi dal Irán podľa agentúry Reuters najavo, že sa snaží využiť strach zo širšieho ničenia regiónu ako vyjednávací prostriedok s cieľom zabrániť ďalším útokom USA.

Teokratické vedenie Iránu opakovane požaduje zatvorenie amerických základní v krajinách Perzského zálivu a vyzýva arabské štáty v regióne, aby si prestali vymieňať spravodajské informácie s Washingtonom, ktoré údajne umožňujú útoky proti nemu. Teherán sa hrozbou útokov na kritickú infraštruktúru v regióne podľa Reuters snaží presvedčiť Washington a arabských partnerov, že ďalší úder na Irán by mal neprijateľné ekonomické a strategické dôsledky.

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