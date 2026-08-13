V Slovinsku zadržali 27-ročného Slováka. V dodávke viezol až 27 migrantov

Slovinskí policajti zadržali dvoch mužov, ktorí napomáhali pri nelegálnom prekračovaní hranice až 126 migrantom. Jeden z mužov pochádza zo Srbska a v dodávke viezol 99 nelegálnych migrantov, pochádzajúcich predovšetkým z Bangladéša a Pakistanu. Druhým mužom je 27-ročný Slovák, ktorý v dodávke viezol 27 migrantov najmä z Egypta, Turecka a Ruska. Polícia obom mužom zadržala vozidlá a budú predvedení pred sudcu. K ich dolapeniu pomohli miestni občania, ktorí prípad nahlásili. Slovinsko za prvý polrok tohto roka eviduje už viac ako 14-tisíc takýchto prípadov.
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Muži sú podozriví z prevádzania 126 nelegálnych migrantov
Slovinská polícia vo štvrtok informovala, že zadržala jedného Slováka a jedného Srba, ktorí sú podozriví z prevádzania dovedna 126 nelegálnych migrantov. Oboch zadržali policajti v rozličných časoch v stredu blízko obce Drnovo na juhovýchode Slovinska na základe tipov od miestnych obyvateľov. TASR o tom informuje podľa agentúry STA.
Polícia v skorých ranných hodinách dostala hlásenie od obyvateľov obce Drnovo ležiacej neďaleko hraníc s Chorvátskom. Miestni oznámili, že videli desiatky ľudí vystupovať z nákladného vozidla v blízkosti obce, po čom vozidlo odišlo. Polícia neskôr toto nákladné auto so srbskými poznávacími značkami zastavila v blízkosti hraničného priechodu Obrežje.
Tridsaťsedemročného vodiča nákladného auta zo Srbska polícia zadržala a v okolí dediny vypátrala 99 migrantov, ktorí sa do Slovinska dostali nelegálne. Išlo najmä o občanov Bangladéša a Pakistanu.
Voči mužom sú vznesené obvinenia za napomáhanie pri nelegálnom prekračovaní hranice
Popoludní ďalší obyvateľ obce Drnovo políciu informoval o podozrivom vodičovi dodávky, ktorá sa pohybovala v blízkosti hranice. Policajná hliadka vozidlo vedené 27-ročným Slovákom zastavila a v dodávke našla 27 migrantov, najmä z Egypta, ale aj Turecka a Ruska.
Obom mužom polícia zaistila vozidlá, predvedie ich pred vyšetrovacieho sudcu a budú voči nim vznesené obvinenia za napomáhanie pri nelegálnom prekračovaní hraníc.
Policajné riaditeľstvo v Novom Meste uviedlo, že migranti nájdení v srbskom nákladnom aute chcú požiadať o azyl. V prípade druhej skupiny naďalej prebieha konanie na polícii. Orgány sa verejne poďakovali obyvateľom a zdôraznili, že ostražitosť verejnosti a okamžité hlásenie podozrivých aktivít má mimoriadny význam pri odhaľovaní cezhraničnej trestnej činnosti.
Slovinsko tento rok eviduje už viac ako 14-tisíc takýchto prípadov
STA pripomína, že v prvej polovici tohto roka zaznamenali v Slovinsku 14 455 prípadov nezákonného prekročenia hranice. Ide takmer o polovicu viac prípadov ako v rovnakom období minulého roka.
Najviac, až tri štvrtiny, takýchto prípadov rieši polícia v Novom Meste pri chorvátskej hranici, cez ktorú prechádza balkánska migračná trasa.
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