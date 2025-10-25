McDonald’s bude na Slovensku otvárať nové reštaurácie, pribudnú naprieč celou krajinou. Spoločnosť má u nás veľké plány

Keď v roku 1995 vstúpil americký fastfood na slovenský trh, stala sa z neho výnimočná a dnes už kultová záležitosť. Ľudia čakali v rade desiatky minút a z Banskej Bystrice sa postupne McDonald’s rozšíril do mnohých kútov našej krajiny. Ako teraz zástupcovia spoločnosti deklarovali, z tempa uberať neplánujú.
Prieskum KANTAR z vlaňajšieho roka odhalil zaujímavú štatistiku, podľa ktorej je zhruba 55 % Slovákov pravidelnou klientelou McDonaldu. Iba za posledný rok pritom reštaurácie známej siete obslúžili viac než 21 miliónov hostí. Nie je preto prekvapením, že sa fastfood chce na našom trhu rozširovať aj naďalej.
Mieri aj do nových regiónov
Zatiaľ najnovšou prevádzkou McDonaldu je tá v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho, že si v tomto meste odbila premiéru, bola aj jubilejnou 50. slovenskou reštauráciou. Čo sa týka aktivít v oblasti expanzie, práve minulý a súčasný rok patria v celej histórii americkej siete na Slovensku medzi tie najplodnejšie. Ako vlani, tak aj v roku 2025 McDonald’s otvoril po päť nových pobočiek, pričom tuzemské portfólio by ešte tento rok mala doplniť aj prevádzka v Podunajských Biskupiciach.
Zástupcovia spoločnosti navyše avizovali, že v aktivite budú pokračovať. „V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií, čím vytvoríme množstvo nových pracovných miest a zároveň zrealizujeme významné dodatočné investície,“ uviedla na stretnutí s médiami Yuliya Badritdinova, Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, posilňovanie pozície nebude prebiehať iba vo väčších krajských mestách, ale tiež v regiónoch, kde doteraz McDonald’s absentoval. Platí to ako pre stredné, tak aj východné Slovensko. Navyše, takmer 80 % reštaurácií známej siete na Slovensku už prešlo modernizáciou.
„Táto expanzia je súčasťou našej globálnej stratégie a predstavuje najambicióznejší rast od roku 2000. Tridsať rokov na Slovensku znamená začiatok novej kapitoly. V ďalších krokoch sa chceme stať ešte dostupnejšími a užitočnejšími pre komunity po celej krajine,“ dodala Badritdinova.
S rozširovaním siete reštaurácií McDonald’s investuje do energeticky efektívnych budov so smart systémami, ktoré automaticky regulujú osvetlenie, kúrenie a chladenie. Triediace stanice odpadu zároveň motivujú zákazníkov k aktívnej účasti na udržateľnosti.
V príprave je minimálne 7 lokalít
Ako sme vás nedávno informovali, obľúbený fastfood má rozpracovaných viacero nových projektov a známych je minimálne 7 lokalít, kde by mal v dohľadnej budúcnosti otvoriť nové prevádzky, respektíve minimálne na nich začať pracovať. Okrem spomínaných Podunajských Biskupíc sa spomína otvorenie dvoch pobočiek v Nitre, ale dočkať by sa malo aj iné krajské mesto – Košice.
V pokročilom štádiu je napríklad výstavba nového „mekáča“ v Budči, pracuje sa tiež na prevádzke v Senici a prvú reštauráciu by mala dostať Galanta.
Do väčšiny uvedených lokalít už McDonald’s započal aj nábor nových pracovníkov. Vo všeobecnosti platí, že jedna prevádzka je schopná dať prácu desiatkam ľudí a spoločnosť je známa svojím inkluzívnym prístupom k zamestnávaniu.
Najpredávanejšie sú hranolčeky
Medzi zaujímavými dátami, ktoré spoločnosť v rámci oslavy svojho 30. výročia na slovenskom trhu prezentovala, boli aj napredávanejšie produkty.
Za tri desaťročia pôsobenia McDonaldu na Slovensku si zákazníci pochutnali na viac ako 183 miliónoch porciách hranolčekov, 118 miliónoch cheeseburgerov, 44 miliónoch zmrzlín a 38 miliónoch Big Macov. Veľký úspech majú pravidelne tiež sezónne kampane, ako napríklad aktuálne prebiehajúca „syrová sezóna“.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku