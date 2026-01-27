Na Slovensku vyrastie nová reštaurácia McDonald’s. Veľká značka mieri do nečakanej lokality

Foto: McDonald's

Martin Cucík
Obľúbená sieť rýchleho občerstvenia pôsobí na Slovensku už viac ako tri desaťročia a svojou expanziou plánuje preniknúť aj do regiónov, kde doteraz nemala žiadnu prevádzku.

McDonald’s pokračuje vo svojej expanzii a tentoraz sa zameral na menšiu obec. Konkrétne ide o Novú Polhoru v Košickom kraji. Nová prevádzka ešte nemá oficiálny dátum, spoločnosť nám však potvrdila otvorenie v priebehu leta.

Na východe Slovenska sa tak obyvatelia dočkajú ďalšieho miesta, kde si môžu vychutnať všetko, čo k tomuto známemu reťazcu patrí. Nová Polhora sa nachádza zhruba 15 kilometrov severne od Košíc, kde iba prednedávnom otvorili štvrtú prevádzku v novom obchodnom centre v lokalite Pri Hati.

Spoločnosť už zverejnila pracovnú ponuku na portáli Profesia. Ide o pozíciu „Manager trainee“ a priemerná koncová hrubá mzda by mohla byť po ukončení tréningu 1788 eur. Zamestnanci sa pritom môžu tešiť na tradičné benefity od tejto spoločnosti, medzi ktoré patria Multisport karta, 50 % zľava na jedlo, elektronická karta zliav, motivačné akcie alebo sick days.

Ilustračná foto: McDonald’s

V Novej Polhore by sme chceli naštartovať stavebné práce v najbližšom období s predpokladom otvorenia novej reštaurácie v priebehu leta,“ vyjadrila sa pre interez Lucia Poláčeková z marketingového oddelenia spoločnosti.

Nové predajne aj modernizácia

Reťazec teda dodržuje svoje plány. Koncom minulého roka totiž avizoval, že posilňovanie pozície nebude prebiehať iba vo väčších mestách, ale sústredí sa taktiež na regióny, kde doteraz ikonické logo absentovalo.

Platí to ako pre východné, tak aj pre stredné Slovensko. Spoločnosť myslí aj na existujúce predajne, takmer 80 % reštaurácií známej siete na Slovensku už prešlo modernizáciou.

Prevádzky aj na západe

Svoje zámery McDonald’s potvrdzuje aj na západnom Slovensku. Najnovšie sa medzi mestá s vlastnou reštauráciou zaradil Hlohovec, kde v decembri sieť otvorila vôbec prvú prevádzku na Nitrianskej ulici, v blízkosti nákupnej zóny a novej obytnej štvrte Nový Hlohovec. Zároveň pokračuje aj posilňovanie pozície vo väčších mestách.

Ilustračná fotografia: interez.sk

Už tento týždeň pribudne ďalšia reštaurácia v Nitre. Pôjde o tretiu pobočku v krajskom meste, situovanú v dynamicky rastúcej lokalite pri rýchlostnej ceste R1, pri obchodných domoch Hornbach a XXXLutz. Aj týmto krokom reťazec potvrdzuje, že systematicky rozširuje svoju sieť tam, kde rastie dopyt, ale aj dopravná dostupnosť.

U nás viac než 50 pobočiek, plán je 50 000

Na Slovensku má v súčasnosti McDonald’s už viac než 50 pobočiek. Od príchodu do Banskej Bystrice v roku 1995 sa zaradil na pozíciu lídra medzi fastfoodovými predajňami na Slovensku. V roku 2025 oslávil 30 rokov pôsobenia otvorením jubilejnej 50. reštaurácie v Spišskej Novej Vsi.

Generálny riaditeľ McDonaldu, Chris Kempczinski, potvrdil ambiciózny plán expanzie. Podľa neho chce sieť do konca roku 2027 otvoriť viac ako 8 000 nových reštaurácií po celom svete. Cieľom je zvýšiť celkový počet prevádzok na 50 000, čo by predstavovalo najrýchlejší rast v histórii značky.

Kempczinski zároveň zdôraznil silné výsledky McDonaldu na medzinárodných trhoch, keď globálny predaj v treťom štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 3,6 %. To všetko napriek náročnému ekonomickému prostrediu a výzvam v sektore rýchleho občerstvenia.

