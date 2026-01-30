Zmenil sa na nepoznanie. Matt Damon už nevyzerá tak ako predtým, po dramatickej premene je z neho iný muž

Foto: SITA

Jana Petrejová
Herec prekvapil fyzickou transformáciou.

Niektoré filmové premeny sú tak dramatické, že vás prinútia dvakrát sa pozrieť na herca, ktorého poznáte z ikonických filmov. Filmová hviezda, ktorej tvár a postava boli doteraz dobre známe, prešla nedávno neuveriteľnou fyzickou transformáciou, ktorá ho zmenila takmer k nepoznaniu. Desiatky kilogramov dole, prísna diéta a náročný tréningový režim – všetko ako súčasť prípravy na novú rolu, ktorá si vyžadovala, aby jeho postava pôsobila autenticky a presvedčivo.

Držiteľ Oscara Matt Damon šokoval svojím vzhľadom, ktorý nie je uňho typický. Napriek tomu šiel do toho a dokázal, že je ochotný pre hereckú úlohu spraviť takmer čokoľvek. Podľa jeho slov išlo o profesionálnu disciplínu a prípravu na náročnú rolu, kde fyzický aspekt postavy zohrával kľúčovú úlohu. Úbytok približne 18 kilogramov bol sprevádzaný prísnou stravou, intenzívnym pohybom a vytrvalostným tréningom, ktorý herca posunul na hranice jeho možností, ako informoval Parade.

Má za sebou detox čriev

Herec sa nedávno stretol s Andym Cohenom v relácii Andy Cohen Live, aby sa porozprávali o novom filme The Rip. Počas rozhovoru sa Matt Damon podelil o detaily, ktoré stoja za jeho pôsobivým úbytkom hmotnosti. „Podstúpil som očistu čriev pod dohľadom lekára, ktorý mi povedal, aby som 90 dní nejedol lepok, mliečne výrobky, alkohol, kofeín ani cukor… Bolo to hrozné,“ vyšiel s pravdou von herec.

Našťastie na ceste za novou postavou ho sprevádzala a podporovala jeho manželka. „Moja žena v tom bola so mnou, čo mi veľmi pomohlo. Dokázali sme to a keď nás ľudia pozvali na večeru, slušne sme odmietli. Trvalo to tri mesiace. Nepracoval som vtedy a dostal som sa do najlepšej formy svojho života bez toho, aby som sa o to vôbec snažil. Uvedomil som si potom, že mám intoleranciu na lepok,“ pokračoval.

Foto: Profimedia, SITA

Išlo o prípravu do filmu Odysea, v ktorom sa má ukázať ako grécky hrdina. Počas natáčania v Európe sa na internete objavili rôzne fotografie, ktoré ukazovali jeho vypracovanú postavu, vrátane brušných svalov. A to už ani nie je reč o jeho brade, ktorú má jeho postava vo filme, a s ktorou sa ešte minulý rok ukázal na verejnosti.

Vrátil sa k svojej študentskej váhe

