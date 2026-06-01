Veľká rodinná udalosť u Martina Nikodýma: Prezradil detaily svadby a uviedol, kedy sa bude on ženiť

Foto: Instagram.com/martinnikodymofficial

Jana Petrejová
Prehovoril o svadbe svojho syna. 

Obľúbený moderátor a televízna tvár prežíva jedno z najkrajších období svojho života. V jeho rodine sa totiž pripravuje veľká a emotívna udalosť, ktorá spája radosť, hrdosť aj silné rodinné puto. Svadobné zvony neznejú pre neho samotného, ale pre jeho najstaršieho syna Adama, ktorý sa rozhodol vstúpiť do manželstva so svojou dlhoročnou partnerkou.

Pre Martina Nikodýma ide o mimoriadne dôležitý okamih, ako je to u každého rodiča. Ako otec stojí pri jednom z najväčších životných krokov svojho syna a zároveň sleduje, ako sa z neho stáva dospelý muž, ktorý si buduje vlastnú rodinu. Pre Topky prezradil viac o príprave rodinnej svadby a zároveň odtajnil, kedy pôjde do chomúta on a jeho priateľka.

Nemusí sa takmer o nič starať

V rodine moderátora a herca, ktorého si mnohí obľúbili v Dunaji, k vašim službám, sa chystá veľký deň. “Naši mladí si povedali, že spečatia svoj osemročný vzťah. Ja som si povedal, že je to veľmi milé, byť v 25 rokoch takto konzervatívny. Myslím si totiž, že dnes sa už ľudia neberú, keď nemusia,” uviedol Martin Nikodým, podľa ktorého má jeho syn Adam s priateľkou pekný a pevný vzťah.

Dokonca prežil aj čiastočné odlúčenie. “Jeden bol v Škótsku, druhý v Anglicku, potom sa stretli a doštudovali v Anglicku. Teraz spolu žijú dva roky a začínajú tretí rok v Londýne,” dodal herec a pokračoval, že zostávajú žiť v spomínanom veľkomeste. “Adam tam dostal veľmi zaujímavý job a rozhodol sa posunúť profesijne kúsok ďalej. Aj jeho Aďka bude mať o chvíľu prácu v Londýne, takže zostávajú tam, zatiaľ im to vyhovuje,“ ozrejmil.

Zdá sa, že Martin Nikodým, ktorý si nedávno zaspomínal na zaujímavý zážitok z Thajska, nemá veľké starosti so svadbou jeho syna. Svatka vraj kontroluje a sleduje, či je všetko pripravené tak, ako by to malo byť. K hercovi sa následne len dostávajú zásadné informácie o svadbe. “Som typ človeka, ktorý to naozaj nepotrebuje mať naplánované úplne do bodky. Mne nevadí, keď je to v štýle: veď nechajme to tak, ako to vyjde, nechajme to plynúť,” prezradil.

Zabezpečil im luxusný darček

