Ľudia narodení v 4 mesiacoch majú sebadôvery až príliš. Nepochybujú o sebe a veria si viac, než je zdravé

Sebavedomá žena

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Jana Petrejová
Sú presvedčení o svojich schopnostiach viac než ktokoľvek iný. 

Sebadôvera je vlastnosť, ktorá dokáže človeka posúvať vpred, pomáha mu prekonávať prekážky a veriť vo vlastné schopnosti. Niekedy sa však môže zmeniť na prehnané presvedčenie o vlastnej neomylnosti alebo neobmedzených možnostiach. 

Po tom, čo sme písali o ľuďoch narodených v štyroch mesiacoch narodenia, na ktorých sa má konečne usmiať šťastie v láske, prichádza ďalší zaujímavý pohľad na osobnosť ľudí podľa mesiaca narodenia. Podľa Collective World existujú štyri mesiace narodenia, ktorých ľudia majú tendenciu veriť si viac než ostatní – a občas možno až príliš. Táto silná viera v seba samých im síce prináša odvahu a odhodlanie, no zároveň môže vytvárať slepé miesta, ktoré si sami neuvedomujú.

Namyslená žena
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August – presvedčení, že dokážu všetko

Ľudia narodení v auguste pristupujú k životu s presvedčením, že ak si niečo dokážu predstaviť, automaticky to aj dosiahnu. Pochybnosti či váhanie pre nich často neexistujú. Už od detstva sa vrhajú do nových skúseností s veľkou dávkou istoty a odvahy.

Počas dospievania očakávajú úspech prakticky vo všetkom, do čoho sa pustia. V dospelosti potom pristupujú k pracovným pohovorom, vzťahom aj životným príležitostiam s mimoriadne vysokými očakávaniami. Táto neochvejná sebadôvera ich chráni pred strachom zo zlyhania a sklamaním. Keď sa jedna predstava nenaplní, rýchlo ju nahradí ďalšia, ešte ambicióznejšia. Nevýhodou však môže byť sklon preceňovať vlastné možnosti a podliehať nafúknutému obrazu o sebe samých.

Jún – ľudia, ktorí nepoznajú hranice

Júnoví ľudia majú tendenciu prijímať viac povinností, než dokážu zvládnuť. Veria, že sú schopní fungovať bez oddychu a zvládnuť akékoľvek množstvo úloh. Keď dostanú novú zodpovednosť, zvyčajne ju prijmú bez ohľadu na to, koľko rozpracovanej práce už majú.

Dve ženy vstupujú do kaviarne
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Ich pracovné tempo býva intenzívne a často ignorujú vlastnú únavu či potrebu regenerácie. Pokračujú v práci aj vtedy, keď sú vyčerpaní, pretože predstava, že by niečo nezvládli, je pre nich veľmi nepríjemná. Ich život by mohol byť vyváženejší, keby si dokázali lepšie uvedomiť svoje limity, stanovovať hranice a dopriať si viac priestoru na oddych.

Apríl – veria, že vždy majú pravdu

Ľudia narodení v apríli majú silnú potrebu hovoriť otvorene to, čo si myslia. Svoje názory prezentujú bez zaváhania a často sú presvedčení, že práve oni vidia situáciu správne. Ak sa stretnú s problémom alebo nepríjemnosťou, majú tendenciu okamžite reagovať a domáhať sa nápravy.

Niekedy sa však príliš sústreďujú na vlastný pohľad na vec a menej zohľadňujú okolnosti či problémy ostatných. Môžu vnímať aj menšie nepríjemnosti ako osobný útok alebo nespravodlivosť. Takáto istota vo vlastnom úsudku môže znižovať priestor pre pochopenie iných názorov a komplikovať vzťahy s okolím.

Máj – presvedčení, že si všetko zaslúžia

Májoví ľudia majú tendenciu spájať svoj úspech a majetok s vlastnou hodnotou a zásluhami. Veria, že tvrdá práca vedie k dobrému životu, a preto považujú svoje úspechy za prirodzený dôsledok svojho úsilia.

Pracujúca žena
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Práve táto silná viera vo vlastné zásluhy však môže spôsobiť, že si nie vždy uvedomujú, akým prekážkam čelia iní ľudia. Môžu prehliadať skutočnosť, že nie každý má rovnaké možnosti alebo rovnaké podmienky na dosiahnutie úspechu. Väčšia empatia voči problémom druhých by im mohla pomôcť využiť svoje zdroje a schopnosti aj na podporu ľudí vo svojom okolí.

Strácajú nadhľad

Spoločným znakom všetkých štyroch mesiacov je výrazná sebadôvera, ktorá ich často poháňa k odvážnym rozhodnutiam a veľkým cieľom. Augustoví ľudia veria vo svoje sny bez hraníc, júnoví odmietajú priznať vlastné limity, apríloví sú zas pevne presvedčení o správnosti svojho názoru a májoví veria, že si svoj úspech plne zaslúžia.

Hoci im táto vlastnosť môže prinášať množstvo výhod, prehnaná viera v seba samého môže niekedy viesť k preceňovaniu vlastných schopností, ignorovaniu reality alebo nedostatočnému pochopeniu druhých ľudí. Skutočná sila sebadôvery totiž spočíva nielen vo viere vo vlastné schopnosti, ale aj v schopnosti uvedomovať si svoje hranice a zostať otvorený pohľadom ostatných.

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