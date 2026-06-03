Mark Rutte navštívil Kyjev bez ohlásenia: Na Ukrajinu prišiel po masívnom ruskom bombardovaní

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajinské železnice návštevu zverejnili, neskôr príspevok vymazali.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu, informovali na sociálnych sieťach Ukrajinské železnice (Ukrzaliznycja). Portál Ukrainska pravda informuje, že železnice následne svoj príspevok aj s fotografiami Rutteho na kyjevskej stanici neskôr vymazali, píše TASR.

„Dnes na kyjevskej železničnej stanici s potešením vítame generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Táto návšteva je veľmi dôležitá, tak ako aj všetky predchádzajúce, pretože ide o gesto solidarity a podpory zo strany Aliancie pre našu krajinu,“ uviedli železnice v neskôr vymazanom príspevku.

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Návšteva prišla po masívnych ruských útokoch

Rutte prišiel do Kyjeva po tom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu vrátane hlavného mesta. Masívna vlna ruských dronových a raketových útokov v noci na utorok pripravila na Ukrajine o život najmenej 23 ľudí. Ukrajinské velenie informovalo, že Rusko v utorok vypálilo celkovo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov.

Foto: SITA/AP

Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či v meste Dnipro.

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