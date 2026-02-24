Mala 107 rokov: Zomrela najstaršia Slovenka Juliana Jarošová

Ilustračná foto: Unsplash (David Monje)

Nina Malovcová
Najstaršia Slovenka Juliana Jarošová zomrela vo veku 107 rokov.

Najstaršia Slovenka Juliana Jarošová z Nitry v sobotu naposledy vydýchla. Dožila sa 107 rokov a podľa rodiny odišla pokojne, pri vedomí a bez sťažností, v kruhu najbližších. Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok.

Ako píše Nový čas, do poslednej chvíle bola pri nej dcéra s manželom. „Zomrela v noci po jednej. Zomrela na starobu. Celý deň bola pri vedomí a tak aj zomrela. Boli sme s manželom pri nej do poslednej chvíle,“ uviedla dcéra.

Ešte pred mesiacom chodila, až neskôr ju oslabili zdravotné komplikácie. Rodina ju opisuje ako mimoriadne silnú ženu. „Ona však bola veľmi silná žena, ani sa nesťažovala, aj keď trpela,“ dodala. Pamäť jej slúžila až do posledných dní.

Život plný práce a lásky

Juliana bola najstaršia z ôsmich detí a pôvodne pochádzala z Česka. S manželom Ondrejom žili v horách na malom hospodárstve, kde sa starali o zvieratá aj pole. Na Slovensko prišli v roku 1959. Pracovala v štátnych majetkoch, na poli aj v lese. Tvrdá práca ju sprevádzala celý život. Porodila šesť dcér, dve zomreli malé. Zanechala po sebe tri žijúce dcéry, desať vnúčat, štrnásť pravnúčat a deväť prapravnúčat.

Foto: Facebook/Mesto Nitra

Vo veku 101 rokov prekonala slabšiu mozgovú príhodu, počas pandémie dvakrát covid. Aj napriek tomu zostávala aktívna, sledovala politiku a pravidelne chodila voliť.

