Maďarskí seniori dostanú aj štrnásty dôchodok: Orbán pred voľbami rozdáva, má to však aj háčik

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Poslanci v Maďarsku schválili kontroverzný zákon.

Poslanci maďarského parlamentu v stredu na mimoriadnej schôdzi schválili 14. dôchodok.

Táto dávka bude začlenená do dôchodkového systému podobným spôsobom, ako bolo obnovenie vyplácania 13. dôchodku, teda postupne, píše server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Vicepremiér Zsolt Semjén predložil návrh parlamentu 17. novembra.

Ako informoval portál Hungarytoday, je to súčasť viacerých rozhodnutí týkajúcich sa sociálneho sektora. V balíku bolo aj 15-percentné zvýšenie miezd v sociálnom a kultúrnom sektore.

Plná suma až v roku 2030

Podľa rozhodnutia vlády z 13. novembra sa 14. dôchodok bude zavádzať postupne a v celej výške sa bude vyplácať až v roku 2030. V prvom roku vyplácania (2026) dosiahne 25 percent mesačného dôchodku, teda sumu zodpovedajúcu jednému týždňu. Urýchlené prerokovanie tohto návrhu v parlamente iniciovala vládna strana Fidesz.

